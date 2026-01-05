Exporturile de carne de vită din Brazilia ar urma să depășească, pentru prima dată, pragul de 3 milioane de tone în 2025, potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Avansate în Economie Aplicată (CEPEA), organism de cercetare din cadrul Universității din São Paulo. Confirmarea va veni odată cu publicarea datelor finale pentru întregul an, notează publicația Agriland.ie.

CEPEA arată că sectorul bovin din Brazilia continuă să stabilească noi recorduri atât în producție, cât și în exporturi. Deși datele oficiale nu au fost încă publicate, cercetătorii indică deja faptul că producția de carne de vită a atins niveluri istorice în 2025.

Potrivit CEPEA, mai mulți factori au contribuit la acest rezultat: oferta mai redusă de carne de vită la nivel global, costurile competitive de producție din Brazilia și cursul de schimb ridicat, care au stimulat atât producția, cât și vânzările pe piețele internaționale.

Pentru prima dată, Brazilia a livrat peste 3 milioane de tone de carne de vită, ceea ce arată că sectorul a reușit să evite impactul tarifelor impuse de Statele Unite. Datele citate de CEPEA, valabile până în luna noiembrie, indică exporturi totale de 3,116 milioane de tone, cu 8,4% mai mult față de nivelul înregistrat în 2024.

În ceea ce privește producția internă, CEPEA estimează că, în primele trei trimestre ale anului 2025, Brazilia a produs 8,1 milioane de tone de carne de vită, în creștere cu 4,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Acesta este cel mai ridicat nivel de producție pentru un interval de nouă luni din orice an începând cu 1997.

Această cantitate a rezultat din sacrificarea a 31,757 milioane de animale, cu 5,9% mai mult decât în primele nouă luni din 2024. Scăderea numărului de masculi sacrificați, de 3,8%, a fost compensată de o creștere semnificativă a sacrificărilor de femele, care au urcat cu 22,7%, potrivit datelor CEPEA.

Acordul UE–Mercosur și reacția fermierilor europeni

Creșterea exporturilor de carne de vită din Brazilia are loc într-un context tensionat în Europa, unde perspectiva majorării importurilor din statele Mercosur generează îngrijorare și nemulțumire, în special în rândul organizațiilor de fermieri.

După un protest de amploare organizat la Bruxelles la mijlocul lunii decembrie împotriva Acordului Comercial UE-Mercosur, un nou protest este programat în Irlanda, în weekendul următor, cu sprijinul principalelor organizații agricole din țară. Manifestația va avea loc în Athlone, comitatul Westmeath, sâmbătă, 10 ianuarie.

Acțiunea este organizată de partidul Independent Ireland și a fost descrisă drept „un protest național al comunității” de către deputatul Independent Ireland, Michael Fitzmaurice. Mai multe organizații agricole au confirmat pentru Agriland că vor participa oficial la protest pentru a susține mesajul împotriva acordului UE-Mercosur.

Acordul Comercial UE-Mercosur ar permite intrarea pe piața europeană a unei cantități suplimentare de 99.000 de tone de carne de vită provenite din țările Mercosur, în principal din Brazilia, la tarife vamale mult reduse. Finalizarea acordului era prevăzută pentru luna decembrie, însă a fost amânată din cauza protestului masiv al fermierilor de la Bruxelles. Potrivit informațiilor disponibile, Comisia Europeană ar urma să încerce ratificarea acordului la începutul acestei luni.