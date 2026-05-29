Un cimitir vechi de aproape 150 de ani ascunde una dintre cele mai mari colonii de albine documentate vreodată / Aproximativ 5,5 milioane de albine ascunse sub pământ

29 mai 2026, Articole / Reportaje
Un cimitir vechi de aproape 150 de ani ascunde una dintre cele mai mari colonii de albine documentate vreodată / Aproximativ 5,5 milioane de albine ascunse sub pământ
FOTO: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Totul a început cu o observație întâmplătoare
  2. O specie discretă, dar extrem de importantă
  3. O colonie care există de mai bine de un secol
  4. De ce cimitirele pot deveni paradisuri pentru insecte

O plimbare obișnuită printr-un cimitir din statul american New York s-a transformat într-o descoperire care a atras atenția comunității științifice. Cercetătorii au identificat o populație uriașă de albine sălbatice care își fac cuiburile sub pământ, estimată la aproximativ 5,5 milioane de exemplare. Oamenii de știință cred că aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari și mai vechi colonii de albine care cuibăresc în sol documentate până în prezent, relatează Science Daily, citat de Mediafax.

Totul a început cu o observație întâmplătoare

Descoperirea îi aparține lui Rachel Fordyce, care obișnuia să traverseze cimitirul East Lawn din orașul Ithaca în drumul său către laboratorul de entomologie al Universității Cornell. În primăvara anului 2022, ea a observat un număr neobișnuit de mare de albine. Insectele erau prezente peste tot în cimitir. Curioasă, Fordyce a capturat câteva exemplare într-un borcan și le-a dus profesorului Bryan Danforth, specialist în entomologie la Facultatea de Agricultură și Științele Vieții din cadrul Universității Cornell. „Sunt peste tot în cimitir”, i-a spus ea.

- articolul continuă mai jos -

Analizele au arătat că insectele aparțin speciei Andrena regularis, cunoscută și sub denumirea de „albina minieră obișnuită”.

O specie discretă, dar extrem de importantă

Spre deosebire de albinele melifere care trăiesc în stupi, Andrena regularis este o specie sălbatică și solitară. Aceste albine își construiesc cuiburile sub pământ și joacă un rol important în polenizarea plantelor și a culturilor agricole. Cercetările ulterioare au arătat că întreaga zonă a cimitirului ascunde o populație impresionantă. Estimările indică existența a aproximativ 5,5 milioane de albine concentrate pe o suprafață de numai 1,5 acri, adică puțin peste 6.000 de metri pătrați.

Pentru a înțelege mai bine amploarea fenomenului, cercetătorii spun că această populație este echivalentă cu cea a peste 200 de stupi de albine melifere.

Mai mult, colonia depășește de peste trei ori populația umană a Manhattanului.

O colonie care există de mai bine de un secol

Analiza documentelor istorice a arătat că specia Andrena regularis este prezentă în cimitirul East Lawn încă de la începutul secolului trecut. Cimitirul a fost înființat în anul 1878, iar cercetătorii cred că mediul stabil și lipsit de perturbări majore a permis dezvoltarea și menținerea acestei populații uriașe de insecte.

Descoperirea oferă noi argumente pentru ideea că cimitirele reprezintă refugii importante pentru biodiversitate, mai ales în zonele urbane.

De ce cimitirele pot deveni paradisuri pentru insecte

Specialiștii arată că aceste spații sunt rareori afectate de lucrări intensive sau de utilizarea pesticidelor. Terenurile rămân relativ liniștite timp de decenii, ceea ce creează condiții ideale pentru numeroase specii de plante și animale.

Keven Morse, administratorul cimitirului East Lawn, spune că biodiversitatea locului l-a impresionat de-a lungul timpului. În cei 46 de ani în care familia sa a contribuit la administrarea cimitirului, acesta a observat căprioare, gâște, șoimi, vulpi, coioți și nenumărate albine.

Cercetătorii consideră că descoperirea de la Ithaca demonstrează cât de importante pot fi aceste spații aparent obișnuite pentru conservarea naturii.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
28 mai
Nu toate alimentele rezistă la fel în frigider / Ce spun specialiștii despre carne, lactate, ouă și mâncare gătită
Nu toate alimentele rezistă la fel în frigider / Ce spun specialiștii despre carne, lactate, ouă și mâncare gătită
Articole / Reportaje
28 mai
Idee inovatoare sau cruzime față de animale? Scandal în Austria după ce un fermier și-a îmbrăcat oile în „armuri” anti-lup
Idee inovatoare sau cruzime față de animale? Scandal în Austria după ce un fermier și-a îmbrăcat oile în „armuri” anti-lup
Articole / Reportaje
28 mai
Peste 1.300 de vinuri din 20 de țări intră în competiție la VINARIUM 2026 / Este cel mai mare concurs internațional de vinuri din Europa de Est și are loc la Ploiești
Peste 1.300 de vinuri din 20 de țări intră în competiție la VINARIUM 2026 / Este cel mai mare concurs internațional de vinuri din Europa de Est și are loc la Ploiești
Articole / Reportaje
28 mai
Franța va subvenționa tratamentele împotriva obezității. Statul va deconta parțial medicamentele Wegovy și Mounjaro și estimează costuri de 100 milioane euro anual
Franța va subvenționa tratamentele împotriva obezității. Statul va deconta parțial medicamentele Wegovy și Mounjaro și estimează costuri de 100 milioane euro anual
Articole / Reportaje
28 mai
„Obiecte din Patrimoniul Corecțional”, expoziția care vorbește despre violența transmisă din generație în generație/ Exponatele sunt sugestive: de la lingura de lemn, mătura de nuiele, rigla, bătătorul de covoare și până la cojile de nuci!
„Obiecte din Patrimoniul Corecțional”, expoziția care vorbește despre violența transmisă din generație în generație/ Exponatele sunt sugestive: de la lingura de lemn, mătura de nuiele, rigla, bătătorul de covoare și până la cojile de nuci!