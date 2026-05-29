O plimbare obișnuită printr-un cimitir din statul american New York s-a transformat într-o descoperire care a atras atenția comunității științifice. Cercetătorii au identificat o populație uriașă de albine sălbatice care își fac cuiburile sub pământ, estimată la aproximativ 5,5 milioane de exemplare. Oamenii de știință cred că aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari și mai vechi colonii de albine care cuibăresc în sol documentate până în prezent, relatează Science Daily, citat de Mediafax.

Totul a început cu o observație întâmplătoare

Descoperirea îi aparține lui Rachel Fordyce, care obișnuia să traverseze cimitirul East Lawn din orașul Ithaca în drumul său către laboratorul de entomologie al Universității Cornell. În primăvara anului 2022, ea a observat un număr neobișnuit de mare de albine. Insectele erau prezente peste tot în cimitir. Curioasă, Fordyce a capturat câteva exemplare într-un borcan și le-a dus profesorului Bryan Danforth, specialist în entomologie la Facultatea de Agricultură și Științele Vieții din cadrul Universității Cornell. „Sunt peste tot în cimitir”, i-a spus ea.

Analizele au arătat că insectele aparțin speciei Andrena regularis, cunoscută și sub denumirea de „albina minieră obișnuită”.

O specie discretă, dar extrem de importantă

Spre deosebire de albinele melifere care trăiesc în stupi, Andrena regularis este o specie sălbatică și solitară. Aceste albine își construiesc cuiburile sub pământ și joacă un rol important în polenizarea plantelor și a culturilor agricole. Cercetările ulterioare au arătat că întreaga zonă a cimitirului ascunde o populație impresionantă. Estimările indică existența a aproximativ 5,5 milioane de albine concentrate pe o suprafață de numai 1,5 acri, adică puțin peste 6.000 de metri pătrați.

Pentru a înțelege mai bine amploarea fenomenului, cercetătorii spun că această populație este echivalentă cu cea a peste 200 de stupi de albine melifere.

Mai mult, colonia depășește de peste trei ori populația umană a Manhattanului.

O colonie care există de mai bine de un secol

Analiza documentelor istorice a arătat că specia Andrena regularis este prezentă în cimitirul East Lawn încă de la începutul secolului trecut. Cimitirul a fost înființat în anul 1878, iar cercetătorii cred că mediul stabil și lipsit de perturbări majore a permis dezvoltarea și menținerea acestei populații uriașe de insecte.

Descoperirea oferă noi argumente pentru ideea că cimitirele reprezintă refugii importante pentru biodiversitate, mai ales în zonele urbane.

De ce cimitirele pot deveni paradisuri pentru insecte

Specialiștii arată că aceste spații sunt rareori afectate de lucrări intensive sau de utilizarea pesticidelor. Terenurile rămân relativ liniștite timp de decenii, ceea ce creează condiții ideale pentru numeroase specii de plante și animale.

Keven Morse, administratorul cimitirului East Lawn, spune că biodiversitatea locului l-a impresionat de-a lungul timpului. În cei 46 de ani în care familia sa a contribuit la administrarea cimitirului, acesta a observat căprioare, gâște, șoimi, vulpi, coioți și nenumărate albine.

Cercetătorii consideră că descoperirea de la Ithaca demonstrează cât de importante pot fi aceste spații aparent obișnuite pentru conservarea naturii.