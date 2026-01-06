Miniștri agriculturii din UE se vor întâlni la Bruxelles, miercuri, pentru negocieri cu privire la acordul Mercosur, transmite Mediafax, care citează Euronews. Vor fi prezenți miniștri din toate cele 27 de țări europene.

Discuțiile de miercuri sunt cruciale pentru desfășurarea finală a votului, care ar putea avea loc vineri, potrivit Euronews.

Un diplomat UE a precizat, pentru sursa citată, că la discuții vor fi prezenți Maroš Šefčovič, comisarul european pentru comerț și Christophe Hansen, și comisarul pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi.

Cei doi oficiali vor oferi „clarificări” cu privire la fondurile acordate fermierilor în următorul proiect de buget al Politicii Agricole Comune.

În funcție de rezultatul negocierilor, reuniunea miniștrilor Agriculturii din UE ar putea dechide calea către un vot al acordului Mercosur. Pentru a fi pus în aplicare, acordul are nevoie de sprijinul unei majorități calificate a statelor membre ale UE.

Pe agenda discuțiilor de miercuri se numără și limitele privind pesticidele regăsite în produsele importate în UE. Franța solicită ca acordul să includă și reciprocitatea în ceea ce privește standardele de producție.

De câteva săptămâni, Franța se confruntă cu o criză în sectorul agricol. Fermierii francezi protestează atât cu privire la acordul Mercosur, cât și împotriva modului în care guvernul francez gestionează Dermatoza Nodulară Contagioasă, un virus contagios care afectează bovinele.

Într-o scrisoare deschisă publicată duminică, premierul francez Sébastien Lecornu a solicitat UE să întărească controalele la frontieră pentru produsele care nu respectă standardele sanitare și fitosanitare ale UE.

Guvernul francez a anunțat, de asemenea, că va emite un ordin de suspendare a importurilor din America Latină care conțin reziduuri de pesticide interzise în UE. Măsura necesită, însă, aprobarea UE.

Presiunile impuse de Paris au determinat Comisia Europeană să propună o măsură de salvgardare pentru monitorizarea pieței europene și evitarea perturbărilor. Legislația a făcut obiectul unui acord între Parlamentul European și Consiliul UE și se preconizează că va fi aprobată de cele 27 de state membre vineri, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE.

Acordul UE-Mercosur ar duce la creșterea importurilor de produse agricole din țările din America Latină.

Reamintim că acordul UE-Mercosur a fost contestat, atât de Franța, cât și de Italia, la summitul Consiliului European din luna decembrie 2025. Polonia și Ungaria s-au opus semnării acordului, iar Irlanda și-a exprimat îngrijorarea cu privire la protecția fermierilor. Fermierii europeni din mai multe țări au protestat în număr mare la Bruxelles.