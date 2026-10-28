Tulcea: Controale pe aproape 3.000 de hectare din Delta Dunării/ Autoritățile verifică agricultura și transporturile de cereale

28 oct. 2026, Articole / Reportaje
Tulcea: Controale pe aproape 3.000 de hectare din Delta Dunării/ Autoritățile verifică agricultura și transporturile de cereale
Controale pe aproape 3.000 de hectare din Delta Dunării. Sursa foto: Romania Tourism
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O comisie formată din reprezentanții a 14 instituții din județul Tulcea a început verificările privind activitățile agricole și transporturile de cereale din Delta Dunării. Acțiunea urmărește să stabilească dacă firmele private și persoanele fizice autorizate respectă legislația aplicabilă în aceste zone.

Controalele vizează aproape 3.000 de hectare administrate de Consiliul Județean Tulcea, unde au fost semnalate posibile nereguli legate de desfășurarea activităților economice pe terenuri concesionate.

Ce suprafețe sunt verificate de autorități

Potrivit Prefecturii Tulcea, comisia mixtă de control a fost constituită printr-un ordin publicat pe site-ul instituției. Verificările se desfășoară pe trei suprafețe din Delta Dunării:

  • 1.200 de hectare în zona Sireasa;
  • 320 de hectare în zona Pardina;
  • 1.410 hectare în zona Tătaru.

La acțiune participă reprezentanți ai unor instituții cu atribuții în domeniul siguranței publice, navigației, protecției mediului și agriculturii. Potrivit autorităților, amploarea participării instituționale este una fără precedent pentru o astfel de acțiune de control în județ.

Sesizări privind activitățile desfășurate pe terenurile concesionate

Prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, a explicat că verificările au fost declanșate în urma unor sesizări referitoare la terenurile concesionate de Consiliul Județean. Unele contracte au fost contestate în instanță, iar autoritățile au primit informații potrivit cărora activitățile economice ar continua pe aceste suprafețe. „Există niște probleme pe niște terenuri concesionate de CJ. Mai târziu, contractele de concesiune au fost atacate în instanță. Au apărut sesizări potrivit cărora acolo în continuare se desfășoară activități economice. Unele persoane spun că au auzit că acolo se folosesc și substanțe interzise în agricultura din rezervație. Astăzi (joi – n.r.), colegii mei au fost pe teren și au luat probe”, a declarat prefectul Eugen Terente pentru AGERPRES.

Afirmațiile referitoare la folosirea unor substanțe interzise reprezintă sesizări care urmează să fie verificate. Prelevarea probelor și rezultatele controalelor ar putea contribui la clarificarea situației de pe terenurile vizate.

Raportul final, așteptat după încheierea verificărilor

Conform comunicatului Prefecturii Tulcea, Eugen Terente a solicitat instituțiilor participante să prezinte un raport final privind rezultatele controalelor până joi, 16 iulie. Concluziile verificărilor urmează să arate dacă activitățile agricole și transporturile de cereale respectă prevederile legale și dacă sesizările primite de autorități se confirmă.

Până la prezentarea rezultatelor, eventualele nereguli semnalate rămân aspecte care trebuie clarificate prin verificări oficiale.

 

 

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