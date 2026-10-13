Aproximativ 6.500 de hectare de amenajări piscicole din Delta Dunării administrate de Consiliul Judeţean (CJ) Tulcea s-au transformat, din anul 2018 până în prezent, cu acordul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în amenajări agricole, conform procedurilor legale, la solicitarea primăriilor sau a utilizatorilor, transmite Agerpres.

Ultima solicitare de acest tip a fost iniţiată de Primăria comunei Crişan care, în anul 2011, a concesionat uneu firme o suprafaţă de 247,69 hectare din amenajarea piscicolă Ceamurlia I, aflată în domeniul public al comunei Crişan, în contextul în care pe suprafaţa respectivă nu se desfăşoară activităţi de piscicultură.

„Cererea a fost în analiza ARBDD şi a fost aprobată. (…) În anul 2015, a fost creat cadrul legal de utilizare a acestor suprafeţe din amenajări piscicole cu scop agricol prin modificarea legii 82, iar în 2018, prin adoptarea legii nr. 186, a fost modificată şi legea fondului funciar prin care s-au detaliat paşii procedurali care trebuie urmaţi pentru schimbarea categoriei de folosinţă”, a menţionat, pentru AGERPRES, guvernatorul Rezervaţiei, Florin Stăneaţă.

El a mai spus că din anul 2018 până acum o suprafaţă totală de circa 6.500 de hectare din amenajările piscicole din Delta Dunării administrate de CJ s-au transformat în amenajări piscicole.

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„De-a lungul timpului, această agricultură desfăşurată pe terenurile piscicole a fost un subiect destul de fierbinte, chiar şi prin prisma subvenţiilor. Iniţial, s-a plecat de la ideea că această categorie de folosinţă nu este una eligibilă pentru acordarea subvenţiilor (în agricultură, n.r.), motiv pentru care Agenţia pentru Plăţi şi Interveţii în Agricultură a şi refuzat acordarea subvenţiilor, însă ulterior, prin procese pe care le-am avut, din cauză că nu am acordat subvenţiile şi, în urma unei decizii a Curţii Europene de Justiţie, pentru că s-a cerut dezlegarea acestei situaţii la Curtea Europeană, procurorii s-au pronunţat foarte clar că utilizarea terenurilor este esenţială în acordarea subvenţiilor şi a conchis că, atunci când terenul este utilizat în scop agricol, indiferent de categoria lui de folosinţă, el beneficiază de subvenţii. Odată cu această dezlegare, s-a armonizat şi legislaţia specifică de acordare a subvenţiilor şi aceste terenuri au devenit eligibile la plată”, a explicat guvernatorul Florin Stăneaţă.

Potrivit sursei, şi în perioada comunismului, amenajările piscicole din Deltă erau ineficiente din punct de vedere economic, motiv pentru care nu au fost utilizate pentru scopul declarat.

„Cred că ar trebui să milităm pentru renaturare, fiindcă asta ne dorim în Deltă, să revenim la ceea ce era Delta înainte de a suferi transformările din anii comunismului. Renaturarea ar fi cea mai bună soluţie, ţinând cont şi de faptul că, în opinia mea, activităţile agricole nu sunt chiar productive, eficiente”, a menţionat guvernatorul Rezervaţiei, Florin Stăneaţă.

Datele făcute publice pe site-ul CJ arată că autoritatea judeţeană administrează terenuri agricole şi piscicole situate în RBDD în suprafaţă totală de peste 71.000 de hectare. Din aceasta, amenajările agricole ocupă 36.930 de hectare, iar cele piscicole, o suprafaţă de 34.906 hectare.

Renunţarea la piscicultură în favoarea agriculturii a fost preferată de-a lungul timpului de fermierii din Deltă care primesc subvenţii europene, în condiţiile în care până anul acesta sprijinul financiar pentru piscicultorii din România nu a existat.