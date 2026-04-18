Un truc des întâlnit pentru ouăle fierte tari, care constă în înțeparea cojii înainte de gătire, poate face mai mult rău decât bine. Specialiștii avertizează că această practică poate crește riscul de contaminare și reduce durata de păstrare a ouălor, potrivit TheTakeOut.

Fierberea ouălor pare simplă, dar în practică ridică frecvent probleme: pot fi greu de decojit, pot avea textură nepotrivită sau ouăle pot crăpa în timpul gătirii. Din acest motiv, în online circulă numeroase metode și „trucuri”, iar unul dintre cele mai populare este înțeparea cojii înainte de fierbere. Există chiar și dispozitive speciale pentru acest lucru.

Ideea din spatele metodei este că, prin înțeparea capătului mai lat al oului, aerul din interior este eliberat, iar o cantitate mică de apă pătrunde în coajă. Astfel, ouăle ar avea mai puține șanse să crape, s-ar decoji mai ușor și ar avea o formă mai uniformă după fierbere. Este un truc folosit inclusiv de chef-ul Jacques Pépin.

Ce spun experții: risc de contaminare

Specialiștii de la American Egg Board avertizează însă că această practică poate deveni o problemă de siguranță alimentară.

Înțeparea cojii cu un ac sau un dispozitiv care nu este steril poate introduce bacterii direct în interiorul oului. Riscul este deosebit de mare în cazul bacteriei Salmonella, care poate provoca toxiinfecții alimentare severe, uneori chiar fatale.

În plus, procesul de înțepare, combinat cu fierberea, poate duce la apariția unor microfisuri în coajă. Acestea nu sunt întotdeauna vizibile și nu afectează neapărat oul în timpul gătirii, dar devin o problemă în etapa de depozitare, când bacteriile pot pătrunde mai ușor în interior.

De ce ouăle pot deveni nesigure după fierbere

Chiar dacă ouăle par intacte, aceste fisuri fine pot scurta semnificativ durata de viață în frigider. În cel mai bun caz, ouăle se vor altera mai repede; în cel mai rău caz, contaminarea nu este vizibilă și poate duce la îmbolnăvire.

Cum depozitezi corect ouăle fierte

Ca în cazul oricărui aliment gătit, este esențial să eviți așa-numita „zonă de pericol”, adică intervalul de temperatură între aproximativ 4°C și 60°C, în care bacteriile se dezvoltă rapid.

După fierbere:

răcește ouăle rapid, sub jet de apă rece sau într-o baie de gheață

pune-le în frigider cât mai repede posibil

păstrează-le în coajă, într-un recipient curat și închis

Deși coaja oferă o anumită protecție, ea este poroasă, ceea ce înseamnă că bacteriile din frigider sau din recipient pot ajunge în interior — mai ales dacă există microfisuri.

Un alt aspect important: nu depozita ouăle fierte în același recipient în care au fost ținute crude, pentru a evita contaminarea încrucișată.

Cât rezistă ouăle fierte

Dacă sunt gătite și depozitate corect:

ouăle fierte în coajă pot fi consumate în siguranță timp de până la o săptămână

ouăle decojite rezistă, de regulă, doar o zi

După scoaterea din frigider:

ouăle nu trebuie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore

dacă temperatura depășește 32°C, intervalul scade la o oră

Atenție la servire

Preparatele care conțin ouă fierte — precum ouă umplute, salată de ouă sau salata Niçoise — trebuie ținute la rece. Este recomandat să:

scoți porții mici, pe măsură ce sunt consumate

păstrezi platourile pe gheață

Ouăle fierte pot fi reîncălzite, dar trebuie consumate imediat după.

Înțeparea cojii ouălor înainte de fierbere poate părea un truc util, dar vine cu riscuri reale pentru siguranța alimentară. Evitarea acestui pas și respectarea regulilor de depozitare sunt esențiale pentru a preveni contaminarea și a păstra ouăle sigure pentru consum.