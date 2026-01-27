Autoritățile regiunii Lombardia au comentat care mai de care cu cuvinte la superlativ montarea finală și expunerea în public a celui mai lung tren de ciocolată creat vreodată, devenit record oficial Guiness.

Mult așteptatul tren de ciocolată – Winter Games Express – conceput pentru a marca începutul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a sosit ieri, la propriu și la figurat, în fața sediului administrativ al regiunii, în Piazza Città di Lombardia.

Trenul, realizat integral din ciocolată, cu o lungime de 55,27 metri și o greutate de 28 de chintale, a depășit recordul mondial precedent, fapt certificat de măsurătoarea realizată de arbitrii Guinness World Records prezenți la eveniment.

Proiectul a presupus realizarea în laborator a pieselor și montarea trenului în aer liber, la Milano, și face parte din programul Olimpiadele Culturii promovate de Regiunea Lombardia, în paralel cu Milano Cortina 2026. A fost realizat într-un institut profesional la Brescia, sub coordonarea maestrului ciocolatier maltez Andrew Farrugia, cu participarea elevilor din institute profesionale din Italia, Brescia și Bergamo, și Malta.

„Prin evenimente ca acesta demonstrăm că Milano Cortina 2026 nu înseamnă doar sport, ci și promovarea teritoriului, a întreprinderilor sale și a savoir-faire-ului lombard. Recordul mondial doborât este un rezultat care va rămâne în memoria colectivă și după 2026”, a declarat, prezent la evenimentul cu totul extraordinar, Attilio Fontana, președintele Regiunii Lombardia.

Un proiect care adună la un loc administrația, școala și mediul privat

„Lombardia este prima regiune italiană după valoarea producției agroalimentare, cu o cifră de afaceri de aproximativ 50 de miliarde de euro, echivalentul a 19% din totalul național, și este lider și la export și valoare adăugată. Valorizarea acestor competențe înseamnă investiții în ocupare, competențe și competitivitate”, a mai spus el, potrivit Lombardia Notizie.

Pe lângă valența sa spectaculoasă, proiectul are și o componentă de binefacere: susținerea unor instituții dedicate bolnavilor incurabili, una de la Bergamo, alta din Malta. Banii provin din vânzarea tablelelor de ciocolată, parte a aceluiași proiect.

„Inițiativa îmbină solidaritatea, valorizarea competențelor artizanale și implicarea noilor generații, demonstrând cum colaborarea dintre instituții, școală și asociații se poate transforma într-un ajutor concret pentru cei mai vulnerabili”, a declarat, la rândul său, Paolo Franco, membru al consiliului regional.