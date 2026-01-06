Milanezii așteaptă nerăbdători inaungurarea Jocurilor olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, la începutul lui februarie. Printre motive, dincolo de competițiile în sine, mai e unul de altă natură. Abia așteaptă să vadă în mărime naturală trenul de ciocolată, actualmente în construcție, care va fi expus între 25 și 27 ianuarie în fața sediului administrativ al Regiunii Lombardia.

Este o lucrare creată pentru a marca momentul dar care tinde să se apropie de splendoarea unei opere de artă, inclusiv ca și complexitate de execuție. Trenul reproduce exact un tren real, cu diferite tipuri de vagoane și locomotivă. Va avea 52 de metri și va cântări 230 de kilograme. Potrivit media italiene, este încă în lucru, fiind constrit de către două echipe de elevi din două școli profesionale de cofetărie, una din Italia și una din Malta.

„Construcția”, cu toate fazele sale, a început deja în luna octombrie în laboratoarele Minetti 1980, de la Bergamo, companie lider în distribuția de materii prime, semifabricate și produse finite pentru gelaterii, patiserii, brutării, pizzerii și restaurante.

Ciocolata sub marca Belcolade provine de la compania Puratos Italia, producător de ciocolată profesională care îmbină autentica tradiție belgiană cu produse de cea mai înaltă calitate dedicate patiserilor, ciocolatierilor și profesioniștilor din domeniu.

Vagoanele de ciocolată vor fi transportate ulterior la Milano pentru asamblarea finală a tuturor componentelor și expunerea publică la Palazzo Lombardia. După acest moment, trenul va fi transferat la aeroportul Orio al Serio, din Bergamo, unde își va continua călătoria și va putea fi admirat de alte persoane.

Trenul de ciocolată are și un vagon restaurant