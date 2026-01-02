După masa festivă de Anul Nou, frigiderul rămâne adesea plin cu friptură, mezeluri, brânzeturi sau legume gătite. În loc să ajungă la gunoi, multe dintre aceste resturi pot fi transformate în preparate noi, gustoase și ușor de făcut.

Pastele sunt una dintre cele mai simple soluții: se gătesc rapid și „adună” bine ingrediente diferite. Iată trei idei de rețete care te ajută să reduci risipa alimentară și să obții mese consistente, fără efort.

Aceste rețete nu doar că economisesc timp și bani, dar sunt și o soluție practică pentru a reduce risipa alimentară după sărbători. Cu puțină imaginație, resturile de la masa de Anul Nou pot deveni mese complete pentru zilele următoare.

1. Paste cu friptură rămasă și sos de roșii

Carnea rămasă de la friptura de porc, vită sau pui poate fi reutilizată cu succes într-un sos pentru paste. Taie carnea în bucăți mici sau fâșii subțiri și călește-o ușor într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, ceapă tocată și usturoi.

Adaugă sos de roșii sau roșii din conservă, asezonează cu sare, piper și ierburi uscate (oregano sau busuioc), apoi lasă totul să fiarbă câteva minute.

Amestecă sosul cu paste fierte al dente și presară parmezan sau cașcaval ras deasupra.

2. Paste cremoase cu resturi de mezeluri și brânzeturi

Mezelurile rămase de pe platourile festive – șuncă, salam, prosciutto sau bacon – pot deveni baza unui sos cremos. Taie-le cubulețe și rumenește-le ușor într-o tigaie.

Adaugă smântână pentru gătit sau un amestec de lapte și cremă de brânză, apoi încorporează bucăți mici de brânzeturi rămase (cașcaval, brie, gorgonzola sau telemea).

Fierbe sosul la foc mic până devine omogen, apoi adaugă pastele fierte și puțină apă de la paste pentru o textură mai fină.

3. Paste cu legume coapte rămase de la garnituri

Legumele coapte sau sotate rămase de la masa de Anul Nou – cartofi, morcovi, dovlecei, ardei sau ciuperci – se pot transforma într-un sos simplu și aromat.

Taie legumele în bucăți mai mici și încălzește-le într-o tigaie cu ulei de măsline și usturoi. Pentru un plus de gust, poți adăuga puțin vin alb sau supă de legume.

Amestecă legumele cu pastele, iar la final adaugă verdeață proaspătă, cum ar fi pătrunjel sau busuioc.