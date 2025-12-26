Această rețetă este o alternativă rafinată la cannelloni sau lasagna, perfectă pentru o masă mai ușoară în familie, după preparatele ceva mai grele de la masa de Crăciun.

Ingrediente pentru 4 porții

320-350 g paste tip paccheri, care au formă aproximativ cilindrică (aproximativ 30 de bucăți)

500 g brânză ricotta bine scursă

400 g spanac proaspăt sau 250 g spanac congelat, decongelat și stors bine

100 g parmezan ras (Grana Padano sau Parmigiano Reggiano)

1 ou, pentru a lega compoziția, dar merge și fără

nucșoară, sare și piper după gust

500 ml passata de roșii (sau roșii decojite cubulețe)

1 ceapă mare

câteva frunze de busuioc proaspăt

ulei de măsline extravirgin

200 g mozzarella (tăiată cubulețe sau rasă, deasupra)

Procedeu

Sosul de roșii

Într-o crăticioară, călește ceapa tăiată foarte fin în jumătate în puțin ulei de măsline. Adaugă sosul de roșii, sarea și busuiocul. Lasă-l să fiarbă la foc mic timp de 15-20 de minute la foc mic. Sosul trebuie să fie nu foarte dens, dar nici foarte lichid, deoarece pastele vor mai absorbi din el în cuptor.

Umplutura

Spălă spanacul și sotează-l înt puțin unt sau ulei într-o tigaie antiaderentă, până se înmoaie, circa 2-3 minute. Dacă folosești spanac congelat, doar sotează-l rapid, direct din congelator.

Când e gata, stoarce spanacul foarte bine de apă, apoi toacă-l mărunt.

Într-un bol de lucru, amestecă ricotta cu spanacul, oul, parmezanul ras și un praf de nucșoară. Condimentează cu sare și piper.

Pune compoziția într-o pungă de patiserie, pentru a umple pastele mai ușor. În lipsă, se poate folosi și o linguriță.

Pastele

Fierbe pastele paccheri în apă cu sare, dar scoate-le cu 3-4 minute înainte de timpul indicat pe pachet (trebuie să fie foarte al dente, aproape tari, pentru a nu se rupe la umplere). Scurge-le și trece-le printr-un jet de apă rece pentru a opri gătirea.

Asamblarea

Preîncălzește cuptorul la 180°C.

Într-o tavă de cuptor, întinde un strat generos de sos de roșii pe fund.

Umple fiecare cilindru de paste cu amestecul de ricotta și așează-le vertical în tavă, una lângă alta. Deasupra, presară puțin parmezan ras, sau alt tip de brânză rasă preferat.

Coacerea

Acoperă tava cu folie de aluminiu și coace timp de 15 minute. Scoate folia spre final și lasă alte câteva minute la funcția grill pentru a obține o crustă crocantă deasupra.