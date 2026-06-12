Supermarketul online Sezamo transformă cumpărăturile de sezon într-o cursă pentru o decapotabilă

12 iun. 2026, Bucătărie Curată
Supermarketul online Sezamo transformă cumpărăturile de sezon într-o cursă pentru o decapotabilă
Foto: Sezamo
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Vara are gust de roșii coapte, cireșe dulci, pepene rece și salate pregătite din legume culese la momentul potrivit. Este perioada anului în care fructele și legumele sunt în centrul atenției, iar tot mai mulți consumatori profită de abundența sezonului pentru a mânca mai proaspăt și mai sănătos.

Anul acesta, Sezamo adaugă un ingredient surpriză în rețeta verii: șansa de a câștiga o decapotabilă.

Până pe 30 iunie, clienții supermarketului online pot participa la campania dedicată gamei „Proaspăt recoltate”, prin care fiecare cumpărătură din categoria fructelor și legumelor aduce puncte și îi apropie de marele premiu. Produsele marcate „Proaspăt recoltate” valorează 5 puncte fiecare, iar celelalte fructe și legume din ofertă aduc câte 3 puncte.

Odată acumulat pragul de 60 de puncte, participarea la tragerea la sorți devine automată. Câștigătorul marelui premiu, o decapotabilă pregătită pentru aventurile verii, va fi desemnat la începutul lunii iulie.

Clienții își pot urmări progresul foarte simplu. După fiecare comandă primesc un e-mail cu numărul total de puncte acumulate, iar situația actualizată poate fi consultată oricând și în aplicația Sezamo, accesând pictograma clopoțel din colțul din dreapta sus.

Campania pune în prim-plan una dintre cele mai apreciate categorii din oferta Sezamo. Fructele și legumele se regăsesc constant în majoritatea comenzilor plasate pe platformă, iar colaborarea cu producători locali permite ca multe dintre produsele din gama „Proaspăt recoltate” să ajungă la clienți la scurt timp după recoltare, păstrându-și gustul și prospețimea.

Pe lângă marele premiu, participanții pot câștiga și alte recompense, precum un sejur la Casa Timiș sau credite pentru cumpărături pe Sezamo. În plus, toți clienții care ating pragul de 60 de puncte beneficiază de 30 de zile gratuite de Sezamo Xtra.

În fond, vara este despre experiențe memorabile. Iar anul acesta, câteva fructe și legume în plus în coșul de cumpărături te pot aduce mai aproape nu doar de un stil de viață mai sănătos, ci și de o plimbare cu vântul în păr, la volanul unei decapotabile.

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