India, cel mai mare consumator de zahăr din lume, se pregătește pentru unul dintre cele mai importante sezoane de consum, în condițiile în care producția internă este sub așteptări, iar prețurile au crescut cu aproape 40% în ultimele două luni. Pentru prima dată în aproape un deceniu, guvernul de la New Delhi a decis să importe 1 milion de tone de zahăr, informează BBC.

Cererea de zahăr crește în India începând din luna august, odată cu debutul sezonului de festivaluri. Ganesh Chaturthi, Dussehra și Diwali sunt urmate de sezonul nunților, perioadă în care consumul de dulciuri crește puternic. În același timp, companiile din industria alimentară și a băuturilor își constituie stocurile pentru perioada cu cele mai mari vânzări din an.

În acest context, prețurile zahărului au urcat rapid. Dacă în mai și iunie un kilogram costa aproximativ 40-45 de rupii, în luna august prețurile au depășit 58-60 de rupii în mai multe piețe. În ultimele zile, prețurile au început să scadă ușor.

Producția de zahăr, cu 11% sub estimarea inițială

India este al doilea cel mai mare producător de zahăr din lume, însă producția estimată pentru sezonul octombrie 2025 – septembrie 2026 a fost revizuită la 30,6 milioane de tone, cu 11% sub estimarea inițială a guvernului, de 34,3 milioane de tone.

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Situația este cu atât mai dificilă cu cât India a consumat peste 28 de milioane de tone de zahăr în sezonul precedent. Aproape 3 milioane de tone din producția actuală sunt estimate să fie redirecționate către producția de etanol, ceea ce reduce și mai mult cantitatea disponibilă pentru consumul alimentar.

Guvernul indian pune scăderea producției pe seama recoltelor mai slabe de trestie de zahăr, asociate cu precipitațiile reduse în timpul fenomenului El Niño, dar și pe seama stocării speculative și a diminuării ofertei globale, după ce condițiile meteorologice nefavorabile au afectat mai mulți producători importanți.

Analiștii indică însă și o altă problemă: India și-ar fi supraestimat producția internă și a permis exporturile înainte ca amploarea deficitului să fie cunoscută.

India a exportat zahăr înainte să constate deficitul

Guvernul a aprobat inițial exportul a 1,5 milioane de tone de zahăr în acest sezon și a adăugat alte 500.000 de tone în februarie. Aproape 800.000 de tone fuseseră deja exportate până când autoritățile au suspendat livrările externe în luna mai.

„De la autorizarea exporturilor la începutul sezonului până la importul unui milion de tone este o variație foarte mare a estimărilor de producție și reprezintă o mare surpriză”, a declarat Vikram Suryavanshi, analist senior la PhillipCapital India.

Atul Chaturvedi, director neexecutiv al Shree Renuka Sugars, unul dintre principalii procesatori de zahăr și producători de etanol din India, consideră că importurile vor asigura o rezervă necesară pentru piața internă.

Pentru trei luni, începând cu 1 septembrie, rafinăriile de zahăr din zonele economice speciale situate în apropierea porturilor vor putea vinde pe piața internă zahăr fără taxe vamale. Aceste unități importă în mod obișnuit zahăr brut, îl rafinează și îl reexportă.

Este pentru prima dată în aproape un deceniu când India recurge la importuri de zahăr destinat consumului intern. Precedentul a fost în perioada unei secete care a afectat grav producția agricolă.

Vremea pune presiune și pe recolta următoare

Asociația Indiană a Fabricilor de Zahăr (ISMA) a solicitat producătorilor să înceapă procesarea trestiei cu două săptămâni mai devreme decât de obicei, pentru a putea constitui stocuri odată cu sosirea noii recolte în luna octombrie.

Și următorul sezon este însă expus riscurilor meteorologice.

Trestia de zahăr are nevoie de cantități mari de apă, iar precipitațiile neuniforme și perioadele prelungite de secetă din state importante producătoare, precum Maharashtra, Uttar Pradesh și Karnataka, au afectat culturile.

Randamentele sunt estimate să scadă, iar trestia mai subțire și cu un conținut mai redus de zaharoză va permite obținerea unei cantități mai mici de zahăr.

„Având în vedere condițiile climatice, următorul sezon nu va fi nici el unul cu o recoltă foarte bună, deși este prea devreme pentru o evaluare concretă”, a declarat Atul Chaturvedi.

Producția de etanol, un alt factor al presiunii asupra pieței

O parte dintre specialiști consideră că politica de producție a etanolului a contribuit la presiunea asupra disponibilității zahărului.

India a făcut în acest an trecerea la E20 drept standard pentru combustibilul comercializat la stațiile de alimentare, ceea ce înseamnă benzină amestecată cu 20% etanol. Decizia vine într-un moment în care producția de zahăr este deja redusă.

În anii anteriori, fabricile de zahăr direcționau aproximativ 10% din producție către etanol, ceea ce ajuta la echilibrarea pieței în perioadele cu producție ridicată. Într-un an cu deficit, însă, această utilizare a trestiei de zahăr reduce cantitatea disponibilă pentru producția de zahăr.

Guvernul contestă amploarea impactului politicii privind etanolul. Potrivit autorităților, proporția trestiei direcționate către producția de etanol a scăzut de la 12% în sezonul 2022-2023 la aproximativ 9% în sezonul 2025-2026. Executivul susține că principalii factori care au determinat creșterea prețurilor sunt producția redusă, stocarea în scop speculativ și diminuarea ofertei globale.

Autoritățile încearcă să combată speculațiile

Deepak Ballani, reprezentant al Indian Sugar Mills Association, organizație care reprezintă fabrici private ce produc aproape jumătate din zahărul Indiei, susține că nivelul stocurilor și cantitățile lunare puse pe piață sunt suficiente.

În opinia sa, speculațiile și acumularea de stocuri de către comercianți au o influență mai mare asupra prețurilor decât un deficit real.

Guvernul a limitat, pentru o perioadă de trei luni, stocurile pe care comercianții și angrosiștii le pot deține la maximum 400 de tone, în încercarea de a limita acumularea de zahăr.

Vikram Suryavanshi nu este însă de acord cu această explicație. Potrivit analistului, India a mai folosit astfel de măsuri în trecut, iar prețurile au continuat să crească și după introducerea celor mai recente restricții. Evoluția indică, în opinia sa, existența unei presiuni reale asupra ofertei.

Și piața mondială a zahărului se confruntă cu probleme

Decizia Indiei de a importa zahăr vine într-un moment în care oferta mondială se restrânge.

Fenomenul El Niño a afectat precipitațiile din Thailanda, ploile abundente au perturbat recoltarea trestiei de zahăr în Brazilia, cel mai mare producător mondial, iar și acolo o parte din trestie este direcționată către producția de etanol.

În Europa, valurile de căldură au afectat culturile de sfeclă de zahăr, iar Franța se așteaptă la cea mai slabă recoltă din ultimii patru ani.

Estimările guvernului SUA indică o producție mondială de zahăr de 184,9 milioane de tone în sezonul actual, în scădere de la recordul de 186,1 milioane de tone înregistrat în sezonul precedent.

Pe piețele internaționale, contractele futures pentru zahărul alb tranzacționat la Londra au ajuns la 541 de dolari pe tonă la jumătatea lunii august, cel mai ridicat nivel din aprilie 2025. În aceeași zi în care India a anunțat importurile, contractele futures pentru zahăr brut de la New York au crescut cu 4%.

Prețurile ridicate ar putea schimba raportul dintre zahăr și etanol

Situația s-ar putea îmbunătăți în India anul viitor dacă prețurile ridicate îi vor determina pe producători să redirecționeze mai puțină trestie către etanol.

„Având în vedere prețurile actuale ale zahărului, nu este rentabil pentru fabrici să redirecționeze sucul de trestie către etanol, astfel că situația zahărului din India ar trebui să fie destul de bună în perioada următoare”, a declarat Atul Chaturvedi.

Criza actuală scoate însă în evidență o problemă de estimare a producției agricole. Fostul secretar al Ministerului Agriculturii, Siraj Hussain, afirmă că estimările inițiale privind producția de trestie de zahăr nu au anticipat efectele vremii neobișnuite și ale bolilor care au afectat anumite soiuri.

Guvernul nu a explicat de ce amploarea deficitului nu a fost identificată înainte de suspendarea exporturilor, la 13 mai. Autoritățile au afirmat că producția a scăzut sub estimări din cauza bolilor trestiei de zahăr și a excesului de apă provocat de ploile abundente.

Pentru India, problema nu este doar prețul zahărului. În perioada în care milioane de consumatori se pregătesc pentru festivaluri și sezonul nunților, disponibilitatea produsului devine o chestiune importantă pentru întreaga industrie alimentară. Lecția acestui sezon este, potrivit lui Chaturvedi, necesitatea unor estimări mai prudente ale recoltelor de zahăr.