Odată cu venirea sezonului rece și pornirea caloriferelor, tot mai mulți italieni apelează la un remediu tradițional moștenit din generație în generație: plasarea câtorva frunze uscate de dafin în apropierea sursei de căldură. Trucul oferă o alternativă complet naturală și economică la odorizantele de cameră din comerț.

Secretul constă în uleiurile esențiale din compoziția dafinului. Atunci când sunt expuse la o căldură moderată, acestea se evaporă treptat, împrăștiind în încăpere un parfum balsamic, ușor condimentat și revigorant.

De ce revine acest obicei în fiecare toamnă?

În Italia, pornirea sistemelor de încălzire este reglementată prin lege pe zone climatice:

Zona E (Milano, Torino, Bologna): Încălzirea este activată începând cu 15 octombrie.

Zona D (Roma): Caloriferele se pornesc de la 1 noiembrie.

Zonele sudice (Napoli, Bari): Căldura este pornită din 15 noiembrie.

Odată cu deschiderea sezonului de încălzire, gospodăriile din Italia folosesc un principiu similar și pentru cojile proaspete de portocală sau mandarină: așezate lângă calorifer, acestea eliberează un miros intens de citrice fără niciun cost suplimentar.

Cum se utilizează corect dafinul ca parfumant

Pentru a obține un parfum discret și plăcut în cameră, trebuie urmați câțiva pași simpli, recomandă Mediafax:

Se folosesc 3-4 frunze de dafin curate, întregi și bine uscate.

Din motive de siguranță și pentru a nu bloca circulația aerului, frunzele nu se pun direct pe suprafața caloriferului, ci într-un recipient mic, rezistent la căldură (un bol ceramic sau din sticlă) așezat pe sau lângă acesta.

Pe măsură ce caloriferul se încălzește, căldura va stimula evaporarea uleiurilor. Intensitatea mirosului va varia în funcție de suprafața camerei și de temperatura caloriferului.

Acest truc economisește banii dați pe odorizante sintetice, însă nu reduce consumul de gaz sau energie electrică, evident.

Ce funcționează în realitate și ce este un mit

De-a lungul timpului, dafinului i-au fost atribuite numeroase proprietăți, însă este important să separăm faptele de credințele populare.

Efectul repelent împotriva insectelor: Deși anumiți compuși din dafin au arătat proprietăți insecticide în studii de laborator, simpla prezență a câtorva frunze pe calorifer sau la ferestre nu va alunga definitiv țânțarii, gândacii sau furnicile.

Combaterea mucegaiului: Frunzele de dafin nu pot înlocui aerisirea zilnică a locuinței, controlul umidității sau repararea infiltrațiilor de apă.

Simbolistică și Feng Shui: În Grecia și Roma antică, dafinul era un simbol al victoriei și al prestigiului. În prezent, în tradițiile populare și în practicarea Feng Shui, frunzele de dafin sunt asociate cu atragerea prosperității și protecția împotriva energiilor negative.