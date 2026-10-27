A refuzat să plece din satul devastat de cutremur pentru a salva o rasă de oi de la dispariție / Povestea Silviei Bonomi, la aproape 10 ani de la seismele din Italia

27 oct. 2026, Articole / Reportaje
A refuzat să plece din satul devastat de cutremur pentru a salva o rasă de oi de la dispariție / Povestea Silviei Bonomi, la aproape 10 ani de la seismele din Italia
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În loc să-și abandoneze gospodăria după cutremurele devastatoare din 2016, Silvia Bonomi a ales să rămână în Ussita, un sat din centrul Italiei. Aproape zece ani mai târziu, femeia continuă să lupte pentru salvarea unei rase de oi aflate în pericol de dispariție, potrivit agenției de presă ANSA, notează Mediafax Italia.

Localitatea Ussita, din provincia Macerata, regiunea Marche, se află într-o zonă puternic afectată de seria de cutremure care au lovit centrul Italiei în 2016. Seismele au provocat distrugeri importante și au schimbat viața comunităților locale, iar reconstrucția și reluarea activităților economice au reprezentat provocări majore pentru locuitori.

silvia-bonomi rasa-sopravissana oi-pe-cale-de-disparitie cutremure-italia-2016 ussita-regiunea-marche cresterea-oilor traditii-rurale-italia

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Silvia Bonomi a decis să continue să investească în teritoriul de care este legată și să ducă mai departe o activitate tradițională: creșterea oilor. Misiunea sa este recuperarea rasei Sopravissana, amenințată cu dispariția.

Lupta pentru salvarea unei rase de oi

Pentru Silvia Bonomi, continuarea activității în Ussita înseamnă și implicarea într-un efort de conservare a patrimoniului zootehnic local. Rasele tradiționale de animale fac parte din identitatea zonelor rurale, iar păstrarea lor depinde de crescătorii care continuă să le reproducă și să le îngrijească.

silvia-bonomi rasa-sopravissana oi-pe-cale-de-disparitie cutremure-italia-2016 ussita-regiunea-marche cresterea-oilor traditii-rurale-italia

foto Facebook

 

Activitatea femeii se desfășoară într-un teritoriu care încă poartă urmele cutremurului, unde menținerea ocupațiilor tradiționale poate contribui la păstrarea comunităților și a legăturii acestora cu locurile în care trăiesc.

 

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