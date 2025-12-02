Încercăm în această perioadă a anului, mai predispusă la excese alimentare decât altele, să mâncăm corect, cum știm noi că ne priește. Dar nu întotdeauna realitatea corespunde planurilor noastre. Poate că unele ingrediente nu sunt la fel de proaspete pe cum le credeai sau poate că unele combinații nu pică mereu la fel de bine.

Sărbătorile sunt minunate, dar mesele bogate, combinațiile grele și lipsa unui program fix de mese pot pune la încercare digestia. Balonarea, greața, gustul amar, refluxul sau senzația de „prea plin” sunt semne că sistemul digestiv are nevoie de sprijin. În acest context, suplimentele potrivite și câteva reguli simple te pot ajuta enorm.

1. Enzimele digestive

Enzimele ajută la descompunerea alimentelor, mai ales a meselor bogate în grăsimi, proteine sau carbohidrați. Sunt ideale de avut în casă în orice perioadă a anului. Luați enzime digestive complete ce ajută la digestia mai multor categorii de alimente, nu doar a uneia. Nu știi niciodată cu exactitate de la ce ți s-a făcut rău atunci când, în scurt timp, bifezi cam toată piramida alimentară.

Ce fac: reduc balonarea post-masă, scad greutatea gastrică, îmbunătățesc absorbția nutrienților, diminuează refluxul sau „nodulul în gât”.

Puteți observa că după ce le luați, la scurt timp, senzația de prea plin din stomac se diminuează considerabil.

2. Extractul de anghinare

Unul dintre cele mai studiate suplimente pentru ficat și bilă.

Beneficii: reduce greața și senzația de plin, diminuează gustul amar, stimulează secreția biliară ducând la o digestie mai bună a grăsimilor, sprijină ficatul în procesarea excesului de mâncare.

Puteți bea și 1–2 căni de ceai de anghinare sau ceai digestiv ce cuprinde mai multe plante benefice disconfortului abdominal. Neîndulcit, te hidratează fără calorii în această perioadă bogată în excese de tot soiul.

Ideal de luat înainte de mese bogate.

3. Probioticele

Microbiota intestinală suferă când mâncăm haotic, combinat și în exces. Nu întotdeauna intrăm în perioada sărbătorilor echilibrați. Ne e greu și în restul anului cu toate câte sunt de dus.

De ce sunt utile?

reduc balonarea și gazele

reglează tranzitul

calmează inflamația intestinală

susțin imunitatea (important în sezonul rece)

Cu ce tip de tulpini să cauți?

Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces boulardii (util în disbioze, mai ales dacă vii după episoade digestive neplăcute).

4. Ghimbirul (capsule/ceai concentrat/limonadă cu ghimbir proaspăt ras)

Un remediu natural excelent pentru greață și disconfort gastric.

Acțiuni: stimulează digestia, reduce inflamația gastrică, calmează greața, ajută la golirea mai rapidă a stomacului.

Perfect pentru momentele în care ai mâncat prea gras sau prea mult.

5. Armurariul (Silimarină)

Un ajutor sigur și folosit de decenii pentru sănătatea ficatului.

Beneficii: susține detoxifierea hepatică, reduce încărcarea cu grăsimi, protejează celulele ficatului, ajută la procesarea alcoolului și zaharurilor.

Este suplimentul ideal post-sărbători sau în perioade cu alimentație mai haotică.

Cele mai frecvente greșeli alimentare care duc la balonare, greață și gust amar

1. Combinațiile grele

Carne + cartofi + sos + pâine proaspătă (scoasă din cuptor de mai puțin de 24 h).

Salată cu maioneză, icre, fructe și ciocolată mâncate amestecat pe tot parcursul zilei.

Prăjeli + alcool.

Acestea solicită intens stomacul, bila și pancreasul. Tot ce înseamnă exces de grăsimi alimentare și alimente care balonează rapid, combinate și eventual „udate” cu alcool.

2. Mâncatul rapid și porțiile mari

Când mănânci repede: înghiți mai mult aer, digestia se activează incomplet, apar balonarea și refluxul, îngreunezi foarte mult munca stomacului, care trebuie să compenseze lipsa unui mestecat corect.

3. Prea mult zahăr

Zahărul fermentează rapid în intestin și rezultă gaze, disconfort, inflamarea colonului.

4. Prea multe grăsimi animale

Excesul de mezeluri, sarmale grase, fripturi cu carne grasă de porc, orice cu maioneză, cozonac cu unt și multă nucă duce la: greață, gust amar, senzație de „golire întârziată” a stomacului.

5. Alcool pe stomacul gol sau în combinație cu mâncare grea

Încetinește mult digestia și crește inflamația.

Cum ar trebui să mănânce o persoană cu probleme digestive?

Porții mici, mese mai dese: Digestia este mult mai ușoară cu 4–5 mini-mese decât cu 2 mese foarte bogate. Evită combinațiile dificile: Mai bine alegi: carne + legume sau o salată cu puțină brânză, sau pește cu puțină mămăliguță, sau o ciorbă de curcan și puțin aperitiv. Mestecă încet și oprește-te la 80% sațietate: Digestia începe în gură. Mestecatul corect înseamnă jumătate din efort economisit pentru stomac. Conștientizezi altfel că ai mâncat dacă mesteci mai mult. Consumă legume la fiecare masă: Fibrele ajută la o digestie mai ușoară, reduc balonarea, stabilizează glicemia, scad valoarea calorică a mesei prin aportul lor redus în calorii. Hidratează-te bine: Apa, ceaiurile digestive (mentă, ghimbir, mușețel) susțin ficatul și bila.

Reguli simple de menținut în perioada sărbătorilor