Cafea cu lămâie? Ți-a trecut vreodată prin minte să bei o asemenea combinație? Ei bine, potrivit dr. Răzvan Vintilescu, specialist în medicină de familie, să îți începi dimineața așa îți aduce numai beneficii

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Cafeaua pornește sistemul nervos, iar lămâia pornește ficatul.Mai puțină balonare, digestie mai bună, respirație mai omenească și energie care ține, nu care te face să tremuri ca aspiratorul pe gresie. Dacă tot bei cafea, măcar fă-o deștept”, a explicat, pentru g4food.ro, dr. Răzvan Vintilescu.

Cafeaua cu lămâie trezește creierul și stimulează ficatul

„Surprinzător, dar lămâia în cafea are un gust excelent. În plus, combinația are numai beneficii pentru organism. Cafeaua trezește creierul iar lămâia stimulează ficatul. De asemenea, cine alege să bea această combinație nu se va mai balona, iar digestia îi va fi stimulată”, spune medicul.

Cafeaua cu lămâie îți menține tensiunea arterială în limite

„Combinația de cafea cu lămâie aduce beneficii organismului pentru că vitamina C din lămâie are efect antioxidant asupra vaselor de sânge și, pe termen lung, ajută la menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Dar pentru a se întâmpla acest lucru trebuie să-ți faci un obicei din a pune lămâie în cafea”, spune dr. Vintilescu.

Cafeaua cu lămâie ajută digestia și stimulează bila

„Combinația asta de cafea cu lămâie chiar ajută digestia. Acidul citric stimulează bila și cafeaua o eliberează, iar ficatul, astfel, poate lucra mai eficient. În plus, și colesterolul se descompune mai bine, iar lămâia scade ușor și absorbția de cofeină. Astfel, energia este eliberată mai lent dar durează mai mult timp. De asemenea, după ce bei o cafeaua cu lămâie nu vei mai experimenta senzații de tremurat sau palpitații”, mai spune medicul.

Cafeaua cu lămâie îți accelerează metabolismul

Cafeaua stimulează secreția de adrenaliană și dopamine, accelerează metabolismul, în timp ce lămâia aduce acidul citric – vitamina C – și antioxidanții, cee ace, potrivit dr. Răzvan Vintilescu, neutralizează radicalii liberi și protejează ficatul de stresul oxidativ. Așadar, nu te teme să bei cafea cu lămâie și să încerci gusturi noi, căci s-ar putea să-ți placă.