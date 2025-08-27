VIDEO | Ce se întâmplă la Tomatina, marea sărbătoare a roșiilor, unde oamenii se bat pe stradă cu tomate/ Anul acesta vor fi „sacrificate” 120.000 de kilograme 

Pe 27 august, străzile orașului Buñol (provincia Valencia, Spania) se vor transforma într-un mare râu roșu, provenit de la cele 120.000 de kilograme de roșii „sacrificate”. Sub motto-ul „Tomaterapie”, sărbătoarea va reuni anul acesta 22.000 de participanți, pentru a celebra reziliența poporului valencian, relatează La Vanguardia. Pentru că în 2025, La Tomatina este un omagiu adus spiritului de luptă și de refacere al unui oraș care încă poartă amintirea recentă a furtunii „dana” ce l-a lovit în octombrie trecut. „Pentru noi, ca locuitori ai Buñolului, este o mândrie ca întreaga lume să privească spre noi. Lucrăm multe luni pentru ca totul să iasă bine”, a declarat Sergio Galarza, consilier al festivalului, pentru EFE.

Programul sărbătorii

Ajunsă la a 78-a ediție, sărbătoarea va însemna aruncarea a 120.000 de kilograme din acest fruct. Șase camioane vor împărți „muniția” celor 22.000 de participanți cu bilet de intrare, însă în oraș sunt așteptați până la 45.000 de vizitatori. Finalul bătăliei va fi urmat de o petrecere pentru toată lumea.

O tradiție devenită fenomen global

Recunoscută ca Sărbătoare de Interes Turistic Internațional, La Tomatina atrage anual peste 300 de jurnaliști acreditați din Japonia, China, India, Germania, Franța, Marea Britanie, Brazilia, SUA sau Australia.

Originea sărbătorii datează din 1945, când un incident apărut în timpul unei parade cu giganți și păpuși a degenerat într-o luptă spontană cu roșii între localnici. După opt decenii, acea întâmplare a devenit un fenomen global care simbolizează distracția, comunitatea și reziliența.

