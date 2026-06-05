Anul 2029 va fi, de departe, anul gastronomic al Dobrogei, care candidează oficial la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2029, (European Region of Gastronomy 2029).

Aceasta este o distincție acordată de Institutul Internațional pentru Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT) regiunilor care folosesc gastronomia ca instrument de dezvoltare economică, culturală și socială.

Dacă până acum Sibiul a reușit în 2019 să obțină această distincție internațională, Harghita urmează în 2027, Banatul, în 2028, Dobrogea vizează titulatura de Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 2029.

60 de producători locali, reprezentanți ai celor 14 etnii din Dobrogea

Dar cum un asemenea titlu de noblețe nu se obține cât ai bate din palme, drumul către recunoașterea europeană a gloriei gastronomice a Dobrogei a început deja.

Proiectul este inițiat de Uniunea Națională a Patronatului Regiunilor Sud-Est (UNPR RSE), în parteneriat cu Organizația de Management al Destinației Tulcea, Organizația de Management al Destinației Eco Delta Dunării și alți parteneri din consorțiul regional, care pun accent pe valorificarea patrimoniului multicultural, a comunităților locale, a gastronomiei și a relației dintre teritoriu, natură și identitate.

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Recent, cu ocazia Festivalului „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea (29 mai – 1 iunie 2026), la restaurantul La Liman a fost organizată o conferință pe această temă, conferință moderată de Cezar Ioan (Vinul.ro), scriitorul și jurnalistul Cosmin Dragomir (editura GastroArt) și Alex Filip, directorul Organizației pentru Management de Destinație (OMD) „Tu și Tulcea”.

Este necesară realizarea unui „Rețetar de bază”, pentru restaurantele participante

Proiectul ar urma să cuprindă peste 60 de producători locali, reprezentanți ai tuturor celor 14 etnii care trăiesc în Dobrogea și să exploateze atât gastronomia locală cât și pitorescul zonei.

Pentru promovarea gastronomiei, s-a discutat despre modul în care restaurantele ar trebui să-și asume această participare și să aibă, de pildă, în meniu, 4-5 preparate specifice gastronomiei dobrogene.

Ideea este de a aduce la aceeași masă, atât reprezentanții restaurantelor, cât și producătorii. O soluție ar fi, potrivit participanților la dezbatere, realizarea unui Ghid de bune practici și a unui Rețetar de bază, pentru restaurantele participante și implementarea proiectului „Dobrogea, regiune gastronomică europeană” în 2029.

Teodora Moraru: Conceptul ales este “Flavours of Dobrogea – Ancient Roots, Living Waters, Timeless Taste

Teodora Moraru, reprezentanta inițiativei „Flavours of Dobrogea” (Dobrogea, regiune gastronomică europeană), a declarat pentru G4Food:

”Conceptul ales pentru candidatura Dobrogea 2029: “Flavours of Dobrogea – Ancient Roots, Living Waters, Timeless Taste” pornește chiar de la geografia regiunii.

Dobrogea găzduiește Munții Măcinului, cei mai vechi munți ai României, modelați de sute de milioane de ani de istorie geologică. La celălalt capăt al acestui peisaj se află Delta Dunării, cel mai tânăr pământ românesc, care continuă să crească și astăzi prin depunerile aduse de fluviu.

Între aceste două repere se află o regiune a contrastelor fertile: stepă și ape, lacuri și mare, podgorii și stufărișuri, sate și orașe, natură și patrimoniu cultural. Această relație dintre oameni, teritoriu și resurse naturale stă la baza întregii candidaturi.

Programul propus pentru perioada 2026–2029 include proiecte dedicate educației alimentare, sprijinirii producătorilor locali, conservării patrimoniului cultural, dezvoltării turismului responsabil și creării de noi oportunități economice pentru comunitățile urbane și rurale.

În jurul candidaturii s-a format deja o rețea extinsă de parteneri: autorități locale, organizații de management al destinației, școli, universități, institute de cercetare, organizații culturale, antreprenori, producători și organizații neguvernamentale.

„Dincolo de gastronomie, Dobrogea 2029 este despre oameni”

Pentru mulți dintre cei implicați, acesta este unul dintre puținele proiecte care reunește întreaga regiune în jurul unei viziuni comune.

Poate cel mai important rezultat al proiectului nu este însă titlul în sine.

În ultimele luni, candidatura a adus împreună oameni care nu lucraseră până acum în același cadru: profesori, cercetători, pescari, fermieri, producători, antreprenori, reprezentanți ai administrației, ai culturii și ai turismului.

Toți au contribuit la construirea unei viziuni comune pentru regiunea pe care o numesc acasă.

Pentru că, dincolo de gastronomie, Dobrogea 2029 este despre oameni. Despre comunități care au păstrat vii tradiții și rețete, despre locuri care merită descoperite și despre convingerea că dezvoltarea durabilă se construiește împreună.

Este o invitație adresată Europei de a descoperi Dobrogea prin gusturile sale, dar și o invitație adresată locuitorilor regiunii de a privi cu mai multă încredere valoarea patrimoniului pe care îl au deja”, a afirmat pentru G4Food, Teodora Moraru, reprezentanta inițiativei „Flavours of Dobrogea” (Dobrogea, regiune gastronomică europeană).