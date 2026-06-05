Turismul activ câștigă teren în Maramureș. Raftingul pe râul Lăpuș, călătoria cu Mocănița și excursiile în Parcul Natural Munții Maramureșului sunt printre cele mai căutate experiențe de către turiștii care și-au ales această destinație pentru vacanța de vară, potrivit reprezentanților din turism, citați de Agerpres.

Președintele filialei Maramureș a Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), Livia Sima, spune că în acest an se remarcă o schimbare în preferințele turiștilor români, care aleg tot mai des traseele montane și experiențele în natură.

„Anul acesta am observat o nouă tendință în rândul turiștilor români care au ales ca destinație Maramureșul în lunile iulie-august; aceștia preferă ieșirile pe munte, iar ca rută a fost ales Parcul Natural Munții Maramureșului”, a declarat aceasta.

Potrivit Liviei Sima, interesul crescut pentru parc este explicat de îmbunătățirea infrastructurii de acces și de marcarea unor trasee turistice. Unul dintre punctele de atracție este vârful Stogu, situat la peste 1.700 de metri altitudine, unde se află borna care marca vechea graniță a României înainte de Al Doilea Război Mondial.

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Turiștii care aleg traseele montane sunt sfătuiți să se echipeze corespunzător, să urmărească prognoza meteo și să informeze atât unitatea de cazare, cât și Poliția de Frontieră, dacă intenționează să ajungă în apropierea graniței cu Ucraina.

Raftingul pe Lăpuș atrage tot mai mulți tineri

Sporturile de aventură devin, la rândul lor, un motiv important pentru care turiștii aleg Maramureșul. Raftingul pe râul Lăpuș este practicat în special de tineri, însă atrage și persoane adulte.

„Raftingul pe cursul râului Lăpuș a devenit o pasiune pentru tinerii dornici de aventură, iar în ultimii zece ani, grupe de tineri vin special în Maramureș pentru acest sport de relaxare”, a explicat Livia Sima.

Creșterea interesului pentru această activitate a contribuit și la dezvoltarea infrastructurii turistice din localitățile din apropiere, unde au apărut noi pensiuni. Deși și râul Ruscova este potrivit pentru rafting, Lăpușul rămâne cea mai populară alegere.

Mocănița, simbolul turistic al Maramureșului

Pentru familiile cu copii, cea mai căutată experiență rămâne călătoria cu trenul cu aburi Mocănița. Anual, mii de turiști ajung la Vișeu de Sus pentru a parcurge traseul prin Valea Vaserului.

„O călătorie cu trenul Mocănița face parte din bagajul de vacanță al majorității turiștilor ajunși la noi”, a afirmat reprezentanta ANTREC.

În sezonul estival, administratorii liniei ferate organizează programe speciale pentru grupuri, iar printre pasageri se numără atât turiști români și străini, cât și elevi și studenți interesați să descopere zona.

Turismul rural se adaptează cerințelor pieței

Directorul Organizației de Management al Destinației Județene Maramureș, Diana Iluț, afirmă că turismul local trece printr-un proces de adaptare la noile cerințe ale pieței.

Potrivit acesteia, unitățile de cazare oferă tot mai multe facilități, de la piscine interioare și exterioare până la servicii de ghidaj, închirieri de biciclete și autoturisme. Totodată, turiștii sunt interesați de vizitarea obiectivelor aflate în patrimoniul UNESCO, a bisericilor de lemn, muzeelor și altor atracții culturale din zonă.

Conform datelor ANTREC, județul Maramureș este vizitat anual de peste 30.000 de turiști români și străini, cei mai mulți alegând să petreacă o săptămână de vacanță în pensiunile rurale sau în zonele montane ale județului.