Vara are gust de vișine, iar una dintre cele mai iubite deserturi ale sezonului rămâne prăjitura pufoasă cu fructe. Se prepară ușor, din ingrediente pe care le ai deja în bucătărie, iar combinația dintre aluatul fin și gustul ușor acrișor al vișinelor este greu de egalat. Există însă un detaliu care face diferența între o prăjitură reușită și una în care fructele ajung toate pe fundul tăvii.

Trucul pentru o prăjitură cu vișine perfectă

După ce sunt scoase sâmburii, vișinele trebuie lăsate câteva minute la scurs, apoi șterse ușor cu prosoape de hârtie. Înainte de a fi adăugate în aluat, se trec printr-o lingură de făină. Acest pas simplu le ajută să rămână distribuite uniform în prăjitură și împiedică lăsarea excesivă de suc în timpul coacerii.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga puțină coajă rasă de lămâie sau câteva picături de extract de migdale, care se potrivesc foarte bine cu vișinele.

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Rețetă de prăjitură cu vișine

Ingrediente

4 ouă

180 g zahăr

150 g unt topit și răcit

200 ml lapte

300 g făină

10 g praf de copt

un praf de sare

o linguriță extract de vanilie

coaja rasă de la o lămâie

500 g vișine fără sâmburi

zahăr pudră pentru decor

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Mod de preparare

Ouăle se bat împreună cu zahărul până când compoziția devine deschisă la culoare și își dublează volumul. Se adaugă untul topit, laptele, vanilia și coaja de lămâie.

Separat, se amestecă făina cu praful de copt și sarea, apoi se încorporează treptat în compoziția lichidă.

Aluatul se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Vișinele, trecute înainte prin puțină făină, se distribuie uniform deasupra.

Prăjitura se coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 35-40 de minute, până când trece testul cu scobitoarea și capătă o culoare aurie.

După răcire, se pudrează cu zahăr și se porționează.

Cum păstrezi prăjitura pufoasă

După ce s-a răcit complet, prăjitura se păstrează într-un recipient cu capac sau acoperită cu un prosop curat. Rămâne fragedă două-trei zile la temperatura camerei. În zilele foarte călduroase, este recomandat să fie ținută la frigider, iar înainte de servire să fie lăsată 15-20 de minute la temperatura camerei.

Dacă ai o cantitate mai mare de vișine, poți congela o parte din ele pentru a pregăti aceeași prăjitură și în restul anului. Fructele se folosesc direct din congelator, fără decongelare, fiind suficient să fie trecute prin puțină făină înainte de a fi adăugate în aluat.