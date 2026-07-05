Deși Somalia are o linie de coastă impresionantă, fructele de mare nu au făcut istoric parte din dieta de bază a somalezilor, cu excepția orașelor de la malul mării. În cea mai mare parte a țării, carnea roșie a fost întotdeauna „regină”, în timp ce peștele și carnea de pasăre erau considerate alimente de calitate inferioară.

În anii ’70 și ’80, pe fondul unei foamete severe, guvernul a încercat să schimbe această mentalitate și să stimuleze sectorul piscicol: a mutat nomazi în cooperative de pescuit și a decretat zile oficiale „fără carne”, dedicate exclusiv consumului de pește. Cu toate acestea, industria nu a decolat, iar un deceniu mai târziu, Războiul Civil Somalez a dus la colapsul total al sectorului. În ultimii ani însă, interesul pentru preparatele din pește a început în sfârșit să crească.

Ce este mallaay qumbe?

Mallaay qumbe, un curry de pește cu nume exotic, poate fi întâlnit de-a lungul întregii coaste a Africii de Est, însă versiunea din orașele de coastă din sudul Somaliei este distinctă datorită laptelui cremos de cocos și a amestecului tradițional de condimente numit xawaash. Se servește de obicei cu orez sau soor (un fel de mămăligă locală).

Ingrediente

450 g pește alb cu carne tare și fără oase (cod sau ceva similar, eu am pus lup de mare), tăiat în bucăți;

400 ml lapte de cocos neîndulcit;

2 linguri ulei de măsline;

1 ceapă roșie medie, tăiată cubulețe;

2 roșii mari coapte, tăiate cubulețe mici;

8 căței de usturoi, tocați mărunt;

1 cană de frunze de coriandru proaspăt, tocat fin (plus extra pentru decor);

4 lingurițe de condiment Xawaash (vezi mai jos cum se prepară);

Sare după gust;

Orez alb la abur, pentru garnitură.

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Preparare

Presară sare peste bucățile de pește și pune-le deoparte. Într-o cratiță suficient de încăpătoare pentru a așeza peștele într-un singur strat, încinge uleiul la foc mediu-mare. Adaugă ceapa și gătește-o timp de 8-10 minute, amestecând des, până când devine aproape translucidă. Adaugă roșiile, acoperă cu un capac și lasă-le să se gătească timp de 7 minute, amestecând ocazional și zdrobind roșiile cu lingura de lemn pe măsură ce se înmoaie. Adaugă usturoiul și lasă-l pe foc 1-2 minute. Toarnă laptele de cocos, adaugă coriandrul, amestecul xawaash și sare după gust. Amestecă bine și acoperă cratița. Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 4 minute pentru ca aromele să se întrepătrundă. Adaugă bucățile de pește în oală, asigurându-te că sunt complet acoperite de sosul de cocos (dacă este nevoie, adaugă un strop de apă). Acoperă din nou și lasă totul la fiert timp de 8-10 minute, până când peștele se desface ușor cu furculița. Pune curry-ul fierbinte peste orezul alb fiert și presară deasupra coriandru proaspăt tocat.

Xawaash, condimentul somalez

Xawaash (pronunțat hawa-iș) reprezintă istoria Somaliei ca un rezumat gastronomic, amintind de secolele de comerț global din Oceanul Indian. Fiecare familie are propria variantă, dar amestecul de bază conține șapte condimente cheie care oferă mâncărurilor gustul specific somalez.

Ingrediente pentru amestec (pentru un amestec de aprox. 250 g):

1 cană (100 g) semințe întregi de chimion;

1 cană (70 g) semințe întregi de coriandru;

¼ cană (35 g) boabe de piper negru;

1 bucată mică spre medie de baton de scorțișoară;

2 linguri păstăi de cardamom verde;

1½ lingurițe cuișoare întregi;

¼ cană (30 g) turmeric măcinat.

Cum se prepară