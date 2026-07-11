Varză proaspătă, dulce, călită, apoi pusă la cuptor. O rețetă fără carne și potrivită atât pentru vegetarieni, cât și pentru cei care preferă să nu mai încălzească mâncarea 

11 iul. 2026, Rețetele Juanitei
Varză proaspătă, dulce, călită, apoi pusă la cuptor. O rețetă fără carne și potrivită atât pentru vegetarieni, cât și pentru cei care preferă să nu mai încălzească mâncarea 
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru varza călită
  2. Preparare pas cu pas
  3. Servire

Varza nouă călită este o adevărată delicatesă, în ciuda faptului că rețeta pare o banalitate. Fragedă, ușor dulceagă, cu textură crocantă,  aromatizată cu ierburi. Și plină de prospețime, pentru că, spre deosebire de varza de toamnă sau de cea murată, varza nouă are nevoie de un timp de gătire mai scurt. iar gustul este minunat.

Cum o vom prepara cu ulei de măsline și nu vom pune carne sau alte produse de origine animală, o putem consuma și rece, direct din frigider, ceea ce este minunat pentru o zi fierbinte de vară. Desigur o puteți folosi și ca garnitură la o friptură, niște cârnați.

Ingrediente pentru varza călită

  • 1 varză nouă măricică

  • 1 ceapă

  • 50 ml de ulei de măsline de calitate

  • 200 ml supă de legume (sau apă)

  • 200 g bulion de roșii sau roșii pasate

  • Condimente: sare, piper proaspăt măcinat, mărar proaspăt

  • Opțional, pentru servire: mămăligă, ardei iute și smântână.

Preparare pas cu pas

  1. Se curăță și se spală legumele. Varza se taie „fideluță” subțire, îndepărtând cotorul. Fiind vorba de varză nouă, nu este necesar să îndepărtezi nervurile, cu excepția celor foarte groase de la bază. Ceapa se toacă mărunt.

  2. Într-o cratiță adâncă (care să poată fi introdusă ulterior la cuptor), se încinge uleiul de măsline. Se călește ceapa timp de 2-3 minute până devine translucidă, apoi se adaugă varza nouă tăiată. Se lasă la înăbușit sub capac, amestecând din când în când, până când varza își reduce volumul și începe să se înmoaie (aproximativ 7-10 minute).

  3. Se toarnă supă de legume sau apă. Spre deosebire de rețeta clasică, varza nouă lasă multă apă de la sine, așa că nu o acoperi complet cu lichid. Se lasă să fiarbă înăbușit, pe aragaz, timp de 15 minute.

  4. Se adaugă bulionul de roșii, sarea. Se amestecă totul bine.

  5. Se introduce cratița în cuptorul preîncălzit la 180°C. Deoarece nu avem carne care să necesite ore în șir de gătire, varza nouă va fi gata în doar 45-60 de minute, timp în care scade frumos, prinde o crustă rumenă la suprafață și aromele se întrepătrund perfect.

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Servire

Se servește, alături de o mămăligă sau pâine proaspătă, ardei iute și o lingură de smântână.

Poftă bună!

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