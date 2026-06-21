Vara aduce în piețe și magazine unele dintre cele mai apreciate fructe ale sezonului: caisele și piersicile. Dulci, aromate și ușor de integrat în preparate rapide, acestea sunt o opțiune potrivită pentru zilele călduroase, când mulți dintre noi caută mese mai ușoare și mai bogate în fructe și legume
În această perioadă, consumatorii găsesc în magazine tot mai multe fructe provenite din livezi românești. La Carrefour, sezonul caiselor și piersicilor românești a început deja, fructele provenind atât de la fermieri incluși în programul Grădina Noastră, precum producătorii din Ostrov și Zarand, cât și de la agricultori ultralocali aflați la aproximativ 50 de kilometri de magazine.
Pentru multe fructe, timpul dintre recoltare și consum influențează direct gustul și textura. Cu cât distanța parcursă este mai mică, cu atât fructele pot fi culese mai aproape de maturitatea naturală.
În plus, alegerea produselor provenite de la fermieri locali contribuie la susținerea agriculturii românești și la dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai scurte.
Carrefour colaborează în prezent cu peste 2.000 de fermieri, agricultori, legumicultori și producători locali din România, iar în plin sezon până la 100% dintre fructele și legumele care pot fi cultivate în țară și sunt disponibile la raft provin de la agricultori români.
Specialiștii în nutriție recomandă consumul unei varietăți cât mai mari de fructe și legume. În acest context, Carrefour promovează metoda 5-4-3-2-1 pentru construirea unor mese echilibrate: 5 porții de legume, 4 porții de fructe, 3 surse de proteine, 2 porții de cereale integrale și o sursă de grăsimi sănătoase.
O combinație simplă, potrivită pentru prânz sau cină în zilele foarte calde.
Piersicile se feliază subțire și se amestecă împreună cu salata, brânza și nucile. Se asezonează cu puțin ulei de măsline și suc de lămâie.
Un mic dejun rapid sau o gustare potrivită pentru zilele toride.
Toate ingredientele se mixează până când rezultă o băutură cremoasă. Pentru un plus de prospețime se poate adăuga mentă proaspătă.
O alternativă ușoară la deserturile care necesită coacere.
Într-un pahar se așază straturi de iaurt, piersici tăiate cuburi și fulgi de ovăz. Se presară scorțișoară și se servește rece.
Pe lângă debutul sezonului pentru caise și piersici românești, consumatorii găsesc în această perioadă și alte fructe de sezon provenite de la agricultori locali. Aprovizionarea cu căpșuni și cireșe se realizează exclusiv de la producători români, iar oferta este completată de numeroase promoții dedicate verii.
În această perioadă, clienții pot găsi în magazine și în aplicația Carrefour oferte speciale la fructele de sezon, inclusiv beneficii disponibile prin programul de loialitate Act for Good. Rețetele de vară pot fi completate și cu produse marcă proprie Carrefour, disponibile atât în magazine, cât și în catalogul și aplicația retailerului.
Pentru cei care își propun să consume mai multe fructe și legume în sezonul cald, lunile de vară reprezintă unul dintre cele mai bune momente pentru a profita de diversitatea produselor cultivate în România.
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