Tichetele de vacanță indispensabile pentru continuitate și dezvoltare în sectorul HoReCa

Suspendarea tichetelor de vacanţă influenţează negativ cererea internă şi afectează activitatea operatorilor din turism şi HoReCa, reintroducerea acestora fiind necesară pentru stabilizarea sectorului, în contextul presiunilor economice anticipate pentru 2026, susţin reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), transmite Agerpres.

“Reintroducerea tichetelor de vacanţă este vitală pentru industria ospitalităţii. Suspendarea tichetelor de vacanţă influenţează negativ cererea internă şi afectează activitatea operatorilor din turism şi HoReCa. Reintroducerea acestora este considerată necesară pentru stabilizarea sectorului, în contextul presiunilor economice anticipate pentru 2026”, se menționează într-un comunicat al organismului amintit.

Laurenţiu Viorel Gîdei, secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului, a evidenţiat, la rândul său, necesitatea continuării programelor tichetelor de vacanţă: “Din păcate, această industrie vastă şi valoroasă se află într-un stadiu accentuat de fragmentare. Obiectivul meu este de a reuni la aceeaşi masă toate entităţile relevante, pentru a construi o reprezentativitate reală şi unitară. Ce îmi doresc atât de la mediul privat, cât şi de la colegii mei este o conlucrare activă. Deşi mă bucur că există numeroase proiecte, evenimente, gale şi altele, îmi pare rău că lipseşte parteneriatul cu statul. Vrem să susţinem industria, să vă ajutăm, să o dezvoltăm împreună şi să construim un dialog constant între instituţiile centrale şi mediul privat.”

“Cifrele din turism, investiţiile majore realizate în unităţile de cazare şi dezvoltarea multor zone cu potenţial din România s-au bazat, în ultimii ani, pe acest instrument. Ne concentrăm pe firimituri, când ar trebui să vedem pâinea întreagă”, a adăugat vicepreşedinte FPIOR, Ruxandra Stoica.

Organizaţiile de management al destinaţiilor rămân insuficient dezvoltate la nivel naţional

Potrivit federației lipsa structurilor funcţionale limitează coordonarea locală, promovarea integrată a destinaţiilor şi capacitatea României de a menţine competitivitatea în regiune.

În ceea ce priveşte perspectivele economice pentru 2026, proiecţiile indică posibilitatea unei contractări a activităţii în industrie, ceea ce accentuează nevoia de predictibilitate fiscală şi de măsuri care să sprijine investiţiile şi menţinerea forţei de muncă, precizează sursa citată. Pentru anul 2026 nu există, în prezent, intenţia de modificare a cotei TVA aplicabile sectorului HoReCa. Evaluările aflate în desfăşurare privesc exclusiv fiscalitatea aplicabilă sălilor de evenimente.

“Având în vedere contribuţia industriei – aproximativ 6% din PIB, în scădere după introducerea noilor taxe, înfiinţarea unei instituţii cu mandat specific pentru dezvoltarea şi coordonarea sectorului ospitalităţii la nivel naţional este absolut necesară”, a spus Valentin Şoneriu, preşedinte FPIOR.

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România reuneşte peste 1.000 de companii naţionale şi reprezintă 25 de judeţe ale ţării plus municipiul Bucureşti, 29 de patronate şi peste 26.000 de angajaţi.