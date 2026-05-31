Radisson Blu Hotel Bucharest va găzdui, începând din 4 iunie 2026, experiența gastronomică internațională „Le Petit Chef”, un concept de entertainment dining care combină tehnologia 3D, animația și gastronomia într-un spectacol multisenzorial.

Considerat „cel mai mic chef din lume”, personajul animat are doar 6 centimetri și este proiectat direct pe masa invitaților prin tehnologia projection mapping. Conceptul a fost lansat în 2015 și a fost prezentat în peste 119 destinații din lume, printre care Londra, Dubai, Singapore, Viena, Roma și Berlin.

Un spectacol culinar cu animație și storytelling

Experiența a fost creată de colectivul artistic belgian Skullmapping, fondat de artiștii Antoon Verbeeck și Filip Sterckx. Show-ul transformă servirea mesei într-un spectacol vizual sincronizat cu muzică și storytelling, fiecare preparat fiind introdus printr-o animație proiectată direct pe farfurie.

Meniul include patru feluri și durează între două și trei ore. Oaspeții vor primi, printre altele, brioche preparat în casă, burrata cu salsa de roșii siciliene, ramen în stil Tom Yum cu fructe de mare și mușchi de vită în stil Rossini cu foie gras și piure cu trufe. Desertul propus este o mousse de ciocolată albă cu zmeură și înghețată de vanilie.

Organizatorii anunță că vor exista și variante vegetariene și meniuri dedicate copiilor.

„O experiență diferită de orice altceva disponibil pe piața locală”

„La Radisson Blu Hotel Bucharest, căutăm constant să îmbunătățim experiența oaspeților prin concepte inovatoare și memorabile. Suntem încântați să aducem „Le Petit Chef” în exclusivitate la București și să invităm oaspeții noștri, începând din luna iunie, să descopere o experiență culinară multisenzorială unică, diferită de orice altceva disponibil în prezent pe piața locală”, a declarat Atakan Turhan, General Manager Radisson Blu Hotel Bucharest.

Conceptul este promovat ca o experiență de tip entertainment dining, cu accent pe componenta vizuală și interactivă, mai degrabă decât pe formatul clasic de fine dining.

Participarea se face exclusiv pe bază de rezervare.