Odată cu intrarea în anul 2026, industria ospitalității și a serviciilor de catering se confruntă cu un context complex, dar plin de oportunități. Deși presiunile inflaționiste persistă, consultanții în achiziții alimentare și foodservice de la allmanhall observă că sustenabilitatea și inovația rămân prioritare. „Se pune accent pe oferirea de valoare consumatorilor care sunt mai informați ca niciodată”, arată specialiștii consultați de publicația The Caterer.

Presiunea costurilor și inflația alimentară

Inflația alimentară în 2026 se așteaptă să rămână peste rata generală a inflației, dar la un nivel mai redus decât în 2025. Previziunile IGD estimează o inflație de 3,8% pentru acest an, urmând să scadă ușor la 3,3% în 2027. Creșterea se datorează majorărilor salariale și a costurilor operaționale, care se repercutează acum asupra prețurilor.

Creșterile contribuțiilor sociale, salariul minim național și noile obligații legale pun presiune pe lanțul de aprovizionare. Pentru sectorul alimentar, acest lucru se traduce printr-o presiune continuă asupra marjelor.

Sustenabilitatea devine standard

În 2026, sustenabilitatea continuă să fie impulsionată atât de reglementări, cât și de așteptările consumatorilor. Companiile inovatoare profită de acest moment pentru a investi în ambalaje sustenabile, reducerea deșeurilor și practici de economie circulară.

Aceste strategii nu doar că respectă reglementările, dar și sporesc eficiența, reziliența lanțului de aprovizionare și alinierea brandurilor cu valorile consumatorilor.

Ce se va afla pe meniuri în 2026

Aventura globală, preparate locale: aromele internaționale continuă să atragă consumatorii. Se estimează creșterea interesului pentru bucătării sud-americane și malaeziene, alături de street food: bao, tacos sau gyros. Ingredientele ușor de obținut fac ca zilele tematice sau meniurile fusion să fie o metodă simplă de a atrage clienții și de a adăuga diversitate.

Alimentație funcțională: Consumatorii caută produse care susțin sănătatea – energie, concentrare, sănătatea digestivă, hidratare sau controlul glicemiei. Pe lângă conținutul proteic, alimentele devin multifunctionale, de exemplu iaurt cu proteine sau brânză de vaci amestecată cu fibre funcționale.

Experiențe senzoriale: Texturile freeze-dried, bomboanele care pocnesc, băuturile spumante sau efectele de răcorire transformă mesele în aventuri senzoriale. Se preconizează meniuri cu texturi stratificate și inovative, atât la mâncare, cât și la băuturi.

Autenticitate și transparență: Consumatorii cer produse reale, metode tradiționale și transparență totală. Se observă o atenție crescută asupra alimentelor ultra-procesate, orientarea spre produse clean-label și cererea de trasabilitate completă.

Personalizare și flexibilitate: Structurile rigide de mese dispar, fiind înlocuite de meniuri pentru gustări sau porții mici. Clienții caută opțiuni flexibile de porționare și posibilitatea de a-și crea propriul preparat.

Experiențe culinare: A lua masa în oraș nu mai înseamnă doar hrană, ci experiență. Consumatorii caută valoare dincolo de preț, prin atmosferă, inovație și divertisment, cum ar fi seri tematice, pop-up-uri sau preparate la masă demne de social media.

Dietă pe bază de plante și impactul asupra mediului

Participarea la Veganuary a atins 26 milioane de persoane la nivel global în 2025, iar preparatele pe bază de plante intră ferm în tendințele din 2026. Reducerea consumului de carne și lactate este esențială pentru sănătatea personală și a planetei. Chiar și schimbările parțiale fac diferența.

Dietele pe bază de plante generează cu până la 75% mai puține emisii, consumă mai puțină apă și teren, și reduc poluarea comparativ cu dietele bazate pe carne și lactate.