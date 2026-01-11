Un fel de a spune că mâncarea și politica nu merg mână în mână. Americanii consumă tot mai puțină pizza și preferă tot mai mult mâncarea mexicană. Și asta în ciuda politicilor antimigrație care blochează tot mai mult inclusiv intrarea etnicilor mexicani pe teritoriul Statelor Unite.

Iar totul are loc și în contextul crizei sectorului HoReCa american, unde dinamica pieței se schimbă permanent și lanțurile de restaurante experimentează schimbări de strategie încercând să se urmeze noile preferințe de consum, după cum remarcă o analiză a cotidianului american de business Wall Street Journal.

Așa se face că, de pe locul al doilea în anii 90 ca tip de produs vândut, după hamburgeri, pizza a coborât pe locul șase, raportat la anul 2024. În acest context, mai multe lanțuri de pizza, inclusiv Pieology Pizzeria, un lanț care s-a bucurat anterior de o creștere importantă, au depus cerere de protecție declarând faliment, iar altele, precum Pizza Hut și Papa John’s, iau în considerare mutări strategice pentru a rezista.

Practic, pizzeriile au fost depășite ca număr de cafenele și restaurante cu mâncare mexicană, potrivit datelor din industrie. Creșterea vânzărilor restaurantelor de pizza a rămas în urmă față de piața de fast-food în general timp de ani de zile, iar perspectivele nu sunt mult mai bune.

„Piața de pizza ca produs este perturbată în acest moment. Asta ne spune consumatorul”, a declarat Ravi Thanawala, director financiar și președinte pentru America de Nord la Papa John’s International, într-un interviu.

În decembrie, compania-mamă a lanțului Pieology Pizzeria a solicitat protecție prin faliment. Anterior, alte companii, inclusiv deținătorii Anthony’s Coal Fired Pizza & Wings și Bertucci’s Brick Oven Pizza & Pasta, au depus cereri de faliment.

Pizza a fost odinioară o noutate în afara marilor orașe americane, oferind spațiu de creștere pentru localuri independente și ulterior pentru lanțuri precum Pizza Hut, cu restaurantele sale cu acoperiș roșu și serviciu de servire la masă. Cutii de carton special concepute și adevărate flote de livratori au contribuit la transformarea pizzei într-un produs de bază pentru mâncarea la pachet, pentru cei care căutau alternative comode de a lua masa.

Astăzi, pizzeriile duc adevărate războaie ale prețurilor, atât între ele, cât și cu alte tipuri de fast-food. Și asta și în condițiile în care aplicațiile de livrare de mâncare au pus la dispoziția americanilor o gamă mult mai largă de bucătării și opțiuni. Iar o pizza de 20 de dolari pentru o familie poate părea scumpă în comparație cu ofertele de fast-food de 5 dolari, pizza congelată sau o masă gătită acasă.

Toate lanțurile de pizzerii, mari mari sau mai mici, își regândesc strategiile

Principalii jucători din domeniul pizzei își regândesc afacerile. Pizza Hut, Papa John’s și compania-mamă a Papa Murphy’s analizează în prezent posibile vânzări sau alte mutări strategice. În timp ce lanțuri de dimensiune medie, precum Blaze Pizza și Mod Pizza, au închis locații în ultimii doi ani, ca încercări de redresare.

Un alt exemplu, lanțul Papa John’s se află actualmente într-un proces general de revizuire a întregii strategii, de la francizare până la tipurile de pizza pe care le oferă.

California Pizza Kitchen a fost vândută în decembrie unui grup de investitori pentru mai puțin de 300 de milioane de dolari, potrivit unor persoane apropiate tranzacției. Este vorba de o sumă mai mică decât cele 470 de milioane de dolari pentru care a fost vândută în 2011, când lanțul a devenit privat.

O imagine a pieței actuale

În linii generale, americanii încă mănâncă multă pizza. Marile lanțuri au generat aproximativ 31 de miliarde de dolari în vânzări în restaurantele lor în 2024, a declarat firma de cercetare de piață Technomic.

În orice zi obișnuită, aproximativ unul din zece americani, în special tinerii, consumă o felie de pizza, potrivit Departamentului Agriculturii. Însă, diferența e pizza în oferta restaurantelor americane este în scădere și nu mai domină piața. Numărul restaurantelor de pizza din SUA a atins un nivel record în 2019 și a scăzut de atunci, arată datele firmei de cercetare Datassential.

Un comportament tipic pe care îl dă exemplu cotidianul american, al cetățeanului de rând: Austin Rowland, de 26 de ani și cu un job în domeniul finanțelor, a mâncat multă pizza în timpul izolării din pandemie, dar spune că acum o comandă rar, deoarece vede opțiuni de mâncare mai bune. Iar când comandă, comandă acolo unde costă mai puțin.

Iar pe măsură ce creșterea vânzărilor de pizza stagnează, competiția dintre restaurante se intensificat. Vânzările Domino’s, lanțul cu prețurile cele mai mici, au crescut, pe măsură ce lanțul a introdus oferte precum pizza mare cu toppinguri la 9,99 dolari.

La Pizza Hut, vânzările din SUA în locațiile deschise de cel puțin un an au scăzut timp de opt trimestre consecutive. În plus, compania are sute de restaurante cu servire la masă, care ocupă spații mari, sunt mai costisitoare de operat și reprezintă o parte tot mai mică din locurile în care oamenii mănâncă pizza.

Un alt exemplu: noii proprietari ai lanțului de restaurante California Pizza Kitchen pariază pe faptul că oamenii vor continua să mănânce pizza. Succesul, însă, înseamnă să oferi mai mult decât aceleași pizza de bază pe care oamenii le pot obține de la lanțurile de fast-food, a spus Cory Baker, partener principal la Consortium Brand Partners, firma care a cumpărat lanțul împreună cu alți investitori.