Observăm cu toții oferta tot mai mare de meniuri și produse gata de consum în rețelele de retail, ele fiind o opțiune tot mai preferată în special de populația urbană, dintr-o serie lungă de motive. De facto, este o piață care se preconizează a înregistra o creștere importantă în viitorii ani, motiv pentru care tot la nivel internațional și restaurantele încep să intre pe această piață.

De ce crește cererea pentru mese gata preparate

Se estimează că piața preparatelor ready to cook în Europa este estimată să crească de la 29,89 miliarde de dolari în 2025 la 31,56 miliarde de dolari în 2026, cu o previziune pe termen mediu de 41,44 miliarde de dolari până în 2031, potrivit companiei internaționale de consultanță Mordor Intelligence.

Expansiunea pieței reflectă schimbări fundamentale în comportamentul consumatorilor europeni, tot mai mulți profesioniști și familii ocupate fiind în căutarea unor soluții de masă convenabile și satisfăcătoare.

În plus, implementarea Regulamentului european 2025/40 privind ambalajele reciclabile remodelează costurile operaționale ale producătorilor, în timp ce temperarea inflației alimentare, situată între 2,4% și 4,9%, permite companiilor să adopte strategii de preț mai stabile.

Schimbările demografice modifică profund piața

Un alt argument al creșterii este acela că piața beneficiază de mai multe schimbări demografice, printre care trendul continuu de urbanizare, reducerea constantă a dimensiunii medii a gospodăriilor și creșterea susținută a participării femeilor pe piața muncii. Sunt factori care, împreună, consolidează cererea pentru mese pre-porționate de calitate.

În același timp, relevă analiza, contextul competitiv continuă să evolueze, pe măsură ce producătorii alimentari consacrați își valorifică rețelele extinse de aprovizionare și capacitățile de distribuție, iar startupurile inovatoare răspund noilor preferințe ale consumatorilor pentru opțiuni alimentare de tip plant based, nutriție personalizată și produse sustenabile.

Un alt factor important, creșterea platformelor digitale, în special a aplicațiilor de quick-commerce, a creat noi canale de distribuție, apreciate mai ales de consumatorii din generațiile Millennials și Z, care privilegiază comoditatea și livrarea imediată. Se conturează totodată o tendință în creștere a consumului „on the go”, care pune accent pe practicitate și portabilitate.

Ultimul dar nu cel din urmă factor important de creștere a pieței îl reprezintă schimbările în modelele de mobilitate ale consumatorilor europeni, care remodelează radical modul în care aceștia își structurează consumul zilnic de alimente, generând o piață solidă și în creștere pentru soluțiile de mese gata preparate, ușor de transportat.

Apoi, și schimbările demografice în rândul populației îmbătrânite – persoane care locuiesc de multe ori singure, au transformat mâncarea gata preparată dintr-o alegere ocazională într-o componentă esențială a vieții cotidiene pentru mulți consumatori europeni.

Câteva caracteristici importante ale pieței de ready to eat

O caracteristică a pieței este aceea că ciclurile de inovare a produselor se accelerează, pe măsură ce producătorii încearcă să respecte cerințele de reglementare tot mai stricte, adaptându-se simultan preferințelor tot mai sofisticate ale consumatorilor.

Crearea Future Foods Lab de către Nomad Foods, în iunie 2025, ilustrează modul în care companiile alimentare tradiționale construiesc parteneriate strategice cu startupuri pentru a valorifica tehnologii inovatoare și pentru a obține o înțelegere mai profundă a comportamentului consumatorilor.

Progresele recente în tehnologia liofilizării au permis realizarea unor produse cu durată lungă de conservare, care oferă experiențe gustative proaspete și autentice, răspunzând eficient preocupărilor legate de calitatea alimentelor procesate, fără a compromite comoditatea.

De asemenea, producătorii de mese gata preparate își diversifică portofoliile prin integrarea aromelor regionale autentice și a diferitelor bucătării etnice, extinzându-și astfel prezența pe piață dincolo de gusturile europene convenționale.

Consumatorii caută soluții practice dar și sănătoase

În plus, prin integrarea strategică a ingredientelor funcționale, mesele gata preparate sunt transformate în opțiuni cu beneficii nutriționale, poziționate ca alegeri alimentare sănătoase, nu doar ca alternative practice. Consumatorii caută tot mai mult opțiuni nutriționale personalizate, adaptate nevoilor alimentare specifice și obiectivelor de sănătate.

Potrivit EIT Food Nutrition Trend Report 2025, 69% dintre experții în nutriție au identificat nutriția personalizată drept o prioritate-cheie, reflectând cererea tot mai mare pentru soluții alimentare adaptate individual.

Producătorii folosesc tehnologia pentru a permite personalizarea în masă, dezvoltând variante care răspund cerințelor dietetice specifice, restricțiilor legate de alergeni și obiectivelor nutriționale. Personalizarea acoperă în prezent mai multe dimensiuni, inclusiv mărimea porțiilor, momentul consumului și densitatea nutrițională, permițând companiilor să aplice strategii de preț premium pentru ofertele personalizate. Joacă, apoi, un rol important și sistemele de abonamente.

Totodată, în contextul schimbărilor legislative la nivel UE privind ambalajele, tot mai multe firme implementează tehnologii de ambalare activă, care mențin calitatea și siguranța alimentelor, prelungind în același timp durata de viață a produselor, facilitând extinderea acoperirii pieței și contribuind la obiectivele de reducere a risipei alimentare.

Așa se face că integrarea elementelor de ambalaj inteligent, precum codurile digitale de trasabilitate și senzorii de monitorizare, îmbunătățește interacțiunea cu consumatorii și oferă o vizibilitate completă asupra lanțului de aprovizionare și a trasabilității produselor, fiind, toate, avantaje care contribuie la creșterea pieței meselor gata de consum.

Canalele de distribuție