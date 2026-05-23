Nivelurile crescute de cortizol – cunoscut drept „hormonul stresului” – sunt din ce în ce mai des asociate cu dificultăți în menținerea greutății corporale și cu acumularea de grăsime, în special în zona abdominală. Deși adesea este redus la simpla explicație „stresul te îngrașă”, realitatea este mult mai complexă, implicând o rețea de efecte hormonale, metabolice și comportamentale. “Cortizolul poate influența acumularea de grăsime, dar mesele regulate și aportul de proteine te pot echilibra”, a explicat, pentru G4Food, dr. Mirel Mogoș, medic specialist medicină de familie.
„Cortizolul influențează direct centrii foamei din creier, crescând apetitul și determinând preferința pentru alimente bogate în zahăr și grăsimi. În perioade de stres cronic, organismul intră într-un mod de „conservare energetică”, în care tinde să acumuleze resurse”, explică dr. Mirel Mogoș.
Unul dintre cele mai vizibile efecte ale cortizolului ridicat este creșterea depozitelor de grăsime viscerală. “Această grăsime se localizează în zona abdominală și este metabolic activă, fiind asociată cu riscuri crescute pentru sănătatea cardiovasculară și metabolică”, avertizează medicul.
Cortizolul interferează cu mai mulți hormoni esențiali:
“Este dovedit științific faptul că stresul cronic și nivelurile ridicate de cortizol afectează calitatea somnului. Lipsa odihnei adecvate este, la rândul ei, corelată științific cu creșterea în greutate, apetitul crescut și dereglarea metabolismului”, mai spune specialistul.
Cortizolul are efect catabolic, ceea ce înseamnă că favorizează degradarea țesuturilor, inclusiv a masei musculare. “Cum mușchii consumă energie chiar și în repaus, scăderea masei musculare duce la un metabolism bazal mai lent și la arderea unui număr mai mic de calorii”, declară dr. Mogoș.
Acest hormon crește nivelul glucozei în sânge pentru a asigura energie rapidă în situații de stres. Dacă această energie nu este consumată, excesul este convertit și stocat sub formă de grăsime.
Un nivel crescut de cortizol poate determina simultan:
Deși creșterea în greutate nu este un indicator suficient, există câteva semnale frecvente asociate cu excesul de cortizol:
Pentru confirmare, ce analize poți face
“În cazuri rare, valori foarte ridicate pot indica afecțiuni endocrine precum sindromul Cushing, care necesită evaluare medicală specializată”, spune dr. Mirel Mogoș.
“Somnul insuficient menține cortizolul ridicat în mod constant”, avertizeză medicul.
Excesul de cofeină poate amplifica răspunsul de stres al organismului.
Exercițiile excesive pot fi percepute de corp ca un stres suplimentar.
“Dietele excesiv de restrictive pot menține cortizolul la nivel ridicat”, atenționează medicul.
Nu este realistă eliminarea completă a stresului, însă este esențială reglarea acestuia prin:
“În general, avertizez pacienții asupra faptului că în majoritatea cazurilor, cortizolul nu acționează singur. El nu este cauza unică a creșterii în greutate, ci un factor care amplifică alte mecanisme, precum creșterea poftei de mâncare, reducerea autocontrolului alimentar și afectarea nivelului de energie și motivație. Practic, cortizolul contribuie la un întreținerea unui cerc vicios, metabolic și comportamental”, explică medicul.
Pe măsură ce nivelul de stres scade, apar modificările încep ssă apară treptat:
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți