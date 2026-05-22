Echipa FC Barcelona a ales să celebreze câștigarea La Liga și a Supercupei Spaniei într-o locație spectaculoasă de pe coasta catalană. Evenimentul a marcat, de asemenea, despărțirea de Robert Lewandowski și prima apariție publică a noului cuplu format din Lamine Yamal și o cunoscută influențăriță locală, scrie SPORT.

Sub conducerea tehnicianului Hansi Flick, echipa a cucerit din nou titlul în Spania și Supercupa, chiar dacă parcursul din Champions League (unde au fost eliminați de Atlético de Madrid) a lăsat un gust amar.

Pentru a marca finalul de sezon, întreaga echipă a fost convocată acum două seri la Casanova Beach Club din Castelldefels, o localitate din aria metropolitană a Barcelonei, unde locuiesc mulți expați sau printre cei mai bogați oameni din zonă. Aici Messi și Suarez au proprietăți, iar Messi și unul dintre restaurantele familiei.

Petrecerea a avut o dublă semnificație: a fost și un moment de rămas-bun pentru starul polonez Robert Lewandowski, care părăsește clubul după patru ani magici. Jucătorii au fost însoțiți de partenerle lor, însă atenția fotografilor a fost capturată de puștiul-minune Lamine Yamal, care și-a prezentat oficial noua iubită, influențărița Inés García.

Unde se află și cum arată restaurantul de lux ales de fotbaliști

Casanova Beach Club (CBC) este situat chiar pe plaja din Castelldefels, la doar 30 de minute de mers cu mașina din centrul Barcelonei. Cu o istorie de peste 12 ani, restaurantul din prima linie a plajei a devenit un adevărat punct de reper pentru vedete și turiști de elită.

Localul este împărțit în patru zone distincte, inclusiv saloane private pentru clienții VIP care caută discreție maximă. Totuși, „bijuteria coroanei” este zona de chill-out: o piscină spectaculoasă înconjurată de șezlonguri și paturi balineze, unde oaspeții pot savura cocktailuri cu vedere directă la Marea Mediterană.

Meniul: o fuziune exotică între bucătăria mediteraneană și cea asiatică

Succesul acestui „oaze gastronomice” se datorează unui meniu extrem de versatil, care îmbină preparatele tradiționale spaniole cu tehnici asiatice fusion.

Experiența asiatică, cel mai solicitat meniu

Cea mai populară alegere a clienților este meniul de degustare asiatic, care costă 46 de euro de persoană și include delicatese precum:

Edamame cu sos de susan prăjit și tempura crocantă de creveți.

Gyoze caramelizate cu sos teriyaki.

Nigiri de foie gras cu trufe și sare neagră, alături de sashimi de ton roșu.

Rulouri spectaculoase de sushi: Uramaki cu somon și Hosomaki de steak tartar cu sparanghel.

Yakisoba de pui cu ciuperci shiitake și un sorbet răcoritor de yuzu la desert.

Tradiția mediteraneană

Pentru cei care preferă gusturile locale, CBC excelează la capitolul fructe de mare și orezuri. Printre cele mai apreciate preparate se numără midiile la abur, hamsiile în stil andaluz și celebrii cartofi „bravas del Embarcadero”.

La fel de faimoase sunt paella și preparatele din orez, cum ar fi „a banda” cu sepie și un tip de scoici, orezul negru cu calamar sau celebrul orez de Castelldefels, o combinație bogată de sepie, costiță de porc, legume și creveți proaspeți.