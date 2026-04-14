Momentul în care mâncăm ar putea fi la fel de important ca alimentele pe care le consumăm. Asta arată un nou studiu realizat de cercetători de la Barcelona Institute for Global Health. Analiza sugerează că două obiceiuri aparent simple pot influența semnificativ greutatea corporală pe termen lung. Potrivit cercetării, persoanele care au un interval mai lung de post pe timpul nopții și care iau micul dejun mai devreme au șanse mai mari să mențină un indice de masă corporală mai scăzut în timp, arată ScienceDaily. Studiul a fost realizat pe baza datelor a peste 7.000 de adulți, monitorizați pe o perioadă de mai mulți ani.

Rezultatele arată că nu doar tipul alimentației contează, ci și sincronizarea meselor cu ritmul natural al organismului. Cercetătorii explică faptul că mesele luate mai devreme în cursul zilei sunt mai bine aliniate cu ceasul biologic intern, ceea ce poate îmbunătăți arderea caloriilor și reglarea apetitului.

Un alt element important este durata postului nocturn. Extinderea perioadei fără alimentație între cină și micul dejun poate avea efecte benefice asupra metabolismului. Totuși, specialiștii subliniază că acest obicei trebuie asociat cu un program alimentar echilibrat. Acesta trebuie să includă mese regulate la ore potrivite, cu alimente bine alese din punct de vedere nutrițional.

Postul intermitent, pro și contra

În același timp, studiul ridică semne de întrebare asupra unor practici populare, precum postul intermitent bazat pe omiterea micului dejun. Cercetătorii au observat că persoanele care își încep ziua târziu, după perioade lungi de post, nu au beneficii clare în ceea ce privește greutatea corporală. Mai mult, în anumite cazuri, acest comportament a fost asociat cu obiceiuri mai puțin sănătoase.

Analiza a evidențiat și diferențe între femei și bărbați. Femeile aveau, în general, un indice de masă corporală mai scăzut și urmau mai frecvent o dietă de tip mediteranean. În schimb, un grup de bărbați care săreau peste micul dejun și mâncau prima masă foarte târziu era mai predispus la fumat, consum de alcool și sedentarism.

Studiul face parte dintr-un domeniu relativ nou de cercetare, cunoscut sub numele de „crononutriție”. Acesta analizează nu doar ce mâncăm, ci și momentul în care consumăm alimentele și modul în care acestea interacționează cu ritmurile biologice ale organismului. Cercetătorii avertizează însă că rezultatele nu sunt suficiente pentru a formula recomandări ferme. „Este prea devreme pentru concluzii definitive”, subliniază autorii studiului, care cer cercetări suplimentare pentru a confirma aceste observații.

Chiar și așa, datele sugerează că adoptarea unor obiceiuri alimentare regulate, care respectă ritmul natural al corpului, ar putea juca un rol important în menținerea unei greutăți sănătoase.