În ultimele luni, mai mulți bucătari și creatori de conținut din România au încercat celebrul Surströmming, heringul fermentat suedez devenit viral pe internet din cauza mirosului său extrem de puternic. Rezultatul? Reacții teatrale, grimase, glume și clipuri care adună sute de mii de vizualizări.

Fenomenul nu este nou. Internetul este plin de filmulețe cu oameni care abia reușesc să deschidă conserva fără să fugă din cameră. Totuși, dincolo de provocările de tip „Surströmming Challenge”, există și creatori de conținut care încearcă să trateze preparatul ca pe ceea ce este de fapt în Suedia: o delicatesă tradițională cu o istorie de sute de ani.

Ce este, de fapt, Surströmming?

Surströmming este hering fermentat provenit din Marea Baltică. Peștele este păstrat într-o saramură specială, suficient de sărată pentru a preveni alterarea, dar care permite fermentarea naturală. Procesul produce gaze care umflă conservele — aspect devenit aproape la fel de celebru precum mirosul preparatului.

În nordul Suediei, Surströmming este consumat de generații întregi, mai ales în aer liber. Pentru suedezi, nu este doar un aliment, ci o experiență socială și culturală. Preparatul este servit tradițional cu tunnbröd (o pâine plată suedeză), cartofi fierți, ceapă și smântână.

De unde se poate cumpăra

Surströmming poate fi comandat online aproape oriunde în lume, inclusiv în România. Conservele sunt ambalate special pentru transport internațional și sunt disponibile pe magazine online dedicate produselor scandinave.

Popularitatea preparatului a crescut enorm datorită rețelelor sociale și provocărilor virale. Tot mai mulți curioși vor să încerce măcar o dată celebrul pește fermentat suedez, fie din pasiune gastronomică, fie doar pentru experiență.

Cum se deschide fără „dezastru”

Cei care au încercat Surströmming spun că secretul este să deschizi conserva afară, sub apă sau măcar în chiuvetă. Un truc popular este răcirea conservei în congelator timp de 10-15 minute înainte de deschidere, pentru a reduce mirosul și presiunea.

Conserva trebuie ținută la un unghi de aproximativ 45 de grade și deschisă lent, pentru a evita stropirea cu saramură fermentată.

Suedezii recomandă ca peștele să fie servit cu pâine, cartofi, ceapă și smântână, nu consumat simplu, așa cum se vede în multe provocări virale. Garniturile echilibrează gustul intens și transformă experiența într-una mai apropiată de tradiția autentică scandinavă.

Conserva umflată este sigură?

Una dintre cele mai frecvente întrebări legate de Surströmming este dacă acele conserve umflate sunt periculoase. Răspunsul scurt: nu, atât timp cât nu există scurgeri sau urme de deteriorare.

Umflarea este un efect normal al fermentării continue din interiorul conservei. Gazele produse în acest proces creează presiune, iar acesta este motivul pentru care multe companii aeriene interzic transportul Surströmming-ului în bagajele de cală.

În anii ’70, autoritățile suedeze au testat produsul și au concluzionat că bacterii periculoase precum Staphylococcus aureus nu se pot dezvolta în Surströmming din cauza salinității ridicate.

Totuși, în condiții extreme, conservele pot deveni spectaculoase. În 2014, într-un depozit din orașul suedez Hudiksvall, peste 1.000 de conserve de Surströmming au explodat în timpul unui incendiu, aruncând pește fermentat pe acoperișuri și peste un golf din apropiere.

Delicatesă sau experiment extrem?

Pentru unii, Surströmming este doar o glumă bună pentru internet. Pentru alții, rămâne unul dintre cele mai interesante produse fermentate din lume și o parte importantă a patrimoniului culinar suedez.

Există mai multe mărci consacrate de Surströmming, fiecare cu propriile particularități și cu fani fideli.

Oskars Surströmming

Brandul a fost fondat de Oskar Söderström în 1955. Primele încercări nu l-au mulțumit pe fondator, însă acesta a continuat să rafineze rețeta până când produsul a ajuns pe piață, în 1966.

Conserva clasică Oskars conține între 5 și 7 heringi fermentați și are o greutate netă de 300 de grame. Există și o variantă filetată, considerată mai potrivită pentru începători, deoarece peștele nu mai trebuie eviscerat și are un gust ceva mai puțin intens.

Röda Ulven, „Lupul Roșu”

Înființată în 1946, Röda Ulven este astăzi una dintre cele mai cunoscute mărci de Surströmming din Suedia. Numele vine de la Ulvön („Insula Lupilor”), considerată „Mecca” Surströmming-ului suedez.

Brandul este renumit pentru variantele filetate, mai ușor de consumat, însă fără icre — considerate de mulți o adevărată delicatesă. O conservă conține aproximativ 6-8 heringi fermentați și are 300 de grame.

Mannerström’s Surströmming, varianta premium

Considerat de mulți „Rolls-Royce-ul” heringilor fermentați, Mannerström’s Surströmming este dedicat gurmanzilor. Conservele conțin doar heringi cu icre, selectați manual, iar peștele este fermentat mai mult timp decât la alte mărci.

Rețeta a fost creată de celebrul chef suedez Leif Mannerström, iar conservele sunt produse de aceeași companie care fabrică și Röda Ulven. Varianta premium are 475 de grame și costă aproximativ 43,95 euro. De altfel, acesta este și prețul standard pentru majoritatea conservelor autentice de Surströmming disponibile online.