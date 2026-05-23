Balonarea, senzația de greutate sau tranzitul încetinit sunt printre cele mai frecvente probleme care apar după perioade cu mese haotice, excese alimentare sau schimbări de rutină. Nutriționistul Tania Fântână spune că, în multe cazuri, digestia poate reveni la normal fără soluții complicate, doar prin câteva obiceiuri simple aplicate constant timp de câteva zile.

Potrivit acesteia, unul dintre cele mai ignorate semne ale echilibrului organismului este tranzitul intestinal regulat. Constipația poate accentua balonarea, oboseala și disconfortul abdominal, iar alimentația procesată, lipsa fibrelor și ritmul alert al vieții contribuie frecvent la aceste probleme.

Nutriționistul recomandă, în primul rând, hidratarea constantă pe parcursul zilei. „Apa este esențială pentru tranzit și pentru sănătatea noastră. Fără ea, fibrele nu își fac treaba, iar digestia devine mai lentă”, explică Tania Fântână. Ea atrage atenția că multe persoane beau apă doar dimineața, apoi uită să se hidrateze până seara.

Al doilea pas este introducerea treptată a fibrelor din surse ușor tolerate, precum legumele crude, kiwi, fructele de pădure sau semințele de chia și de in. Acestea pot susține tranzitul fără să suprasolicite digestia, mai ales după perioade de excese alimentare.

În același timp, ritmul în care mâncăm contează la fel de mult. „Digestia începe din momentul în care mesteci”, spune specialistul, care recomandă mese luate mai lent și cu mai multă atenție, pentru o absorbție mai bună a nutrienților.

Tania Fântână avertizează și asupra folosirii frecvente a ceaiurilor digestive sau a altor soluții rapide. Acestea pot ajuta punctual, dar nu rezolvă cauza reală a disconfortului digestiv și, în unele cazuri, pot irita intestinul.

În concluzie, specialistul spune că digestia bună ține mai degrabă de consecvență decât de cure drastice: somn suficient, hidratare, fibre, mese echilibrate și mai puține alimente procesate.