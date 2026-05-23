Interesul pentru microbiom și sănătatea digestivă a crescut enorm în ultimii ani, iar alimentele fermentate au devenit unele dintre cele mai discutate produse din zona de nutriție. Kefirul, kimchi-ul, kombucha sau iaurtul sunt asociate frecvent cu o digestie mai bună și un echilibru mai sănătos al florei intestinale, iar cercetările recente încearcă să înțeleagă tot mai clar modul în care aceste alimente influențează organismul, potrivit Very Well Health.

O analiză publicată în revista Fermentation arată că alimentele fermentate pot avea efecte benefice asupra sănătății intestinale atât prin bacteriile vii pe care le conțin, cât și prin compușii bioactivi rezultați în timpul fermentării, inclusiv acizi organici și metaboliți care pot susține bariera intestinală și reglarea inflamației.

1. Oțetul de mere

Oțetul de mere este obținut prin fermentarea sucului de mere și este frecvent asociat cu beneficii pentru digestie și microbiom. Unele cercetări sugerează că bacteriile rezultate în urma fermentării pot contribui la susținerea florei intestinale și a sistemului imunitar.

Specialiștiii recomandă însă verificarea etichetei: variantele nepasteurizate păstrează culturile bacteriene rezultate din fermentare, în timp ce produsele pasteurizate pierd mare parte dintre acestea.

2. Kimchi

Preparatul coreean pe bază de varză fermentată este bogat în bacterii lactice precum Lactobacillus, dar și în fibre, vitamine și antioxidanți. Unele studii au asociat consumul regulat de kimchi cu o digestie mai bună și cu modificări favorabile ale microbiomului intestinal.

Cercetările au observat inclusiv posibile efecte asupra sistemului imunitar și metabolismului lipidic.

3. Kefir

Kefirul este unul dintre cele mai studiate produse fermentate pentru sănătatea digestivă datorită diversității mari de bacterii și drojdii benefice pe care le conține.

Unele studii au asociat consumul regulat de kefir cu ameliorarea unor simptome digestive și cu o diversitate mai mare a microbiomului intestinal.

În plus, procesul de fermentare reduce conținutul de lactoză, ceea ce îl poate face mai ușor de tolerat pentru unele persoane sensibile la lactate.

4. Kombucha

Kombucha, băutura fermentată pe bază de ceai, a devenit extrem de populară în ultimii ani datorită conținutului de probiotice și antioxidanți.

Procesul de fermentare produce inclusiv o cantitate foarte mică de alcool, iar conținutul de bacterii benefice poate varia mult în funcție de brand și metoda de producție.

Unele cercetări sugerează că băutura poate contribui la reducerea dezechilibrelor microbiomului intestinal.

5. Miso

Miso este o pastă japoneză obținută din soia fermentată, printr-un proces care implică mucegaiuri, bacterii și drojdii.

Unele cercetări sugerează că probioticele din miso pot susține digestia și funcționarea sistemului imunitar și ar putea avea efecte inclusiv asupra metabolismului și reglării glicemiei.

6. Varza murată

Varza murată este una dintre cele mai accesibile surse de fermentate naturale și conține bacterii lactice rezultate în timpul fermentării.

Unele studii sugerează că aceste bacterii pot contribui la susținerea microbiomului intestinal și a digestiei.

Există însă un detaliu important: variantele pasteurizate nu mai conțin aceleași culturi vii precum produsele refrigerate și nepasteurizate.

În același timp, anumite fermentate pot agrava simptomele digestive la persoanele cu sindrom de intestin iritabil sau sensibilități digestive.

7. Tempeh

Tempeh, preparat tot din soia fermentată, este bogat în fibre și bacterii benefice rezultate în urma fermentării.

Totuși, multe produse din comerț sunt pasteurizate sau gătite înainte de consum, ceea ce poate reduce cantitatea de probiotice active.

8. Iaurt

Iaurtul rămâne probabil cel mai simplu și accesibil mod de a introduce bacterii benefice în alimentație.

Datele existente sugerează că probioticele din iaurt pot contribui la echilibrul florei intestinale și ar putea ajuta la reducerea unor simptome digestive precum balonarea, constipația sau disconfortul abdominal.

Nutriționiștii recomandă alegerea variantelor care conțin culturi vii active și cât mai puține adaosuri de zahăr.

9. Murăturile fermentate natural

Castraveții murați obținuți prin fermentare naturală conțin bacterii lactice care pot susține digestia și absorbția nutrienților.

Unele cercetări au asociat fermentatele bogate în Lactobacillus cu o digestie mai bună și un sistem imunitar mai echilibrat.

În plus, murăturile fermentate conțin vitamine, minerale și antioxidanți care pot avea efecte benefice asupra sănătății generale.

De ce microbiomul a devenit atât de important în nutriție

Microbiomul intestinal este format din trilioane de bacterii și microorganisme care influențează digestia, absorbția nutrienților, inflamația și funcționarea sistemului imunitar.

O analiză publicată în Nutrients sugerează că diversitatea microbiomului este asociată cu o stare metabolică și digestivă mai bună, iar alimentația are un rol esențial în menținerea acestui echilibru.

În același timp, specialiștii spun că alimentele fermentate nu funcționează identic pentru toată lumea. Persoanele cu intoleranță la histamină, sindrom de intestin iritabil sau alte sensibilități digestive pot reacționa diferit la unele fermentate, mai ales la cele foarte bogate în bacterii active.