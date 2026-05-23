Există regiuni viticole care au nevoie de campanii de marketing și există regiuni care vorbesc singure, dacă știi să asculți. Oltrepò Pavese face parte din a doua categorie. Situată la granița dintre Lombardia și Emilia Romagna, ascunsă în spatele unor dealuri de o frumusețe aproape insolentă, regiunea aceasta rămâne unul dintre secretele bine păzite ale vinului italian – și tocmai asta o face o destinație cu atât mai valoroasă pentru cei care caută autenticitate în locul aglomerației.

De ce Oltrepò Pavese?

Pe harta vinului european există un detaliu geografic fascinant: paralela de 45 de grade latitudine nordică. Pe această linie imaginară se aliniază câteva dintre cele mai faimoase regiuni viticole ale lumii — Burgundia, Bordeaux, dar și Dealu Mare, dacă tot suntem la subiect. Oltrepò Pavese se numără și ea printre privilegiate.

Regiunea aceasta produce una dintre cele mai mari cantități de Pinot Noir din lume — a patra ca suprafață cultivată la nivel global — și o face într-un mod complet diferit față de ceea ce știm din Burgundia sau Alsacia. Soiul a ajuns aici pe filieră habsburgică, nu franceză directă, iar amprenta e vizibilă și în stil, și în caracter. Vinurile au o personalitate proprie, susținută de soluri de calcar și marne, de altitudini variate între 100 și 600 de metri și de diferențe termice semnificative între zi și noapte.

Dacă planifici o excursie culinară prin nordul Italiei și crezi că ai văzut deja tot, mai gândește-te o dată.

Cantina Torrevilla, ancora regiunii

La Torrazza Coste, în inima Oltrepò Pavese, se află una dintre cele mai vechi și mai interesante cooperative viticole din regiune: Cantina Torrevilla, fondată în 1907. Nu e tipul de cooperativă anonim, cu etichete generice și vinuri de complezență. Cu 200 de membri, 500 de hectare de vie cultivate în nouă municipalități între Lombardia și Piemonte și o producție de peste 2 milioane de sticle anual, Torrevilla s-a transformat într-un reper serios al regiunii — și al întregii Lombardii.

Vizita la cramă are ceva aparte. Pivnița dedicată producției de Metodo Classico, inaugurată în 2019, este un spațiu modern, funcțional, dar care păstrează acea gravitate specifică locurilor unde vinul se face cu răbdare. Sticlele stau în pupitre, lumina e caldă, și există ceva aproape meditativ în liniștea acelui loc.

Dar Torrevilla e mai mult decât o cramă. Din 2013, a derulat un proiect ambițios de cartografiere a terroir-ului în colaborare cu Universitatea din Milano, analizând timp de aproape un deceniu solurile, microclimatul, expunerile și structura geologică a fiecărei parcele. Rezultatele — integrate acum într-un sistem GIS — permit selecția celor mai bune zone pentru fiecare soi și, în final, vinuri care spun cu adevărat ceva despre locul din care vin.

Din 2025, toate vinurile Torrevilla poartă certificarea SQNPI — primul producător din Oltrepò Pavese care obține această recunoaștere națională pentru producție agricolă integrată și sustenabilă.

Vinurile pe care le vei găsi

Portofoliul cramei se construiește în jurul lui Pinot Noir, declinat în mai multe stiluri — iar 30–35% din producție o reprezintă spumantele. Regiunea aplică în prezent pentru o nouă denumire de origine protejată: Classese — un nume istoric pentru spumantele din Pinot Noir produse prin metoda tradițională, cu specificații clare privind maturarea pe drojdie și criteriile de calitate. Un semnal că lucrurile se mișcă serios pe-aici.

Metodo Classico Brut NV e vinul de start — proaspăt, cu arome de cireșe, citrice și mineralitate fină, produs din struguri recoltați timpuriu de pe soluri calcaroase, fără fermentație malolactică, pentru a păstra vioiciunea. Prețul la producător: 8 euro.

Extra Brut 2022 vine din Borgo Priolo, de la 300 de metri altitudine, unde diferențele termice mari dintre zi și noapte se citesc clar în pahar: mai echilibrat, cu perlaj fin, note de zmeură, merișoare și grapefruit roz. 9,5 euro la producător.

La albe, Riesling Italian recoltat manual la altitudini de 200–250 de metri se remarcă prin prospețime și aromele florale, cu piersici și tei — un vin prietenos și versatil la masă.

Iar la roșii, Pinot Noir în varianta liniștită — cu macerație pe boștină, taninuri coapte și rotunde, susținute de mineralitatea calcaroasă caracteristică zonei — confirmă că această regiune știe ce face cu soiul ei emblematic.

Cum să planifici excursia

Cum ajungi: Oltrepò Pavese se află la aproximativ o oră cu mașina de Milano și la 30 de minute de Pavia. Aeroporturile Malpensa și Linate sunt cele mai convenabile puncte de intrare.

Când mergi: Primăvara, când dealurile se transformă într-un verde vibrant și viile revin la viață, este momentul ideal pentru vizite la crame. Toamna aduce culorile recoltei și o energie aparte — peisajul cu ceața dimineții deasupra viilor este unul dintre cele mai frumoase tablouri pe care le poți vedea în nordul Italiei.

Ce mai faci pe-acolo: Ruta Vinului și Aromelor se întinde pe aproximativ 60 de kilometri, traversând 78 de municipalități. Recomandăm opriri la Fortunago, Zavattarello cu castelul său, Montalto Pavese și Varzi. Torrevilla operează și portalul de turism oltrepopavese.com, cu itinerare, evenimente și producători locali recomandați — un punct de pornire excelent pentru orice planificare.

Unde bei: Torrevilla are propriul wine shop cu consiliere personalizată și livrare la domiciliu. Programul de vizite include tururi ale cramei și degustări ghidate — rezervările se fac direct prin site.

De ce contează

Torrevilla nu e o cramă-boutique cu prețuri pentru colecționari. E o cooperativă care face vinuri pentru oameni — pentru masa de familie, pentru bucuria lucrului bine făcut fără pretenții inutile. Și tocmai asta o face interesantă.

Există ceva reconfortant în a vedea o comunitate construită în jurul viei — 200 de familii de viticultori care lucrează împreună de peste 100 de ani și continuă să producă vinuri cu un simț al locului greu de falsificat. Directorul Gabriele Picchi a fost desemnat Winemaker of the Year de AIS Lombardia în decembrie 2025 — o recunoaștere pentru întreaga direcție pe care Torrevilla a ales-o.

Dacă ai obosit de destinațiile vinicole supraaglomerate și cauți ceva autentic, accesibil și cu poveste reală, Oltrepò Pavese e răspunsul. Nu e pe toate hărțile turistice încă — și asta e, deocamdată, avantajul tău.

Textul îi aparține Dianei Pavelescu, educator de vin certificat DipWSET, membră a Association of Wine Educators și Circle of Wine Writers. Scrie despre vin, gastronomie și destinații culinare pe dianapavelescu.ro.