Cafee del Mar, restaurantul Cameliei, aflat pe plaja din Peniscola, face parte din Ruta del Sabor a zonei, așa că toate produsele sunt proaspete, de km 0, vinurile din regiune, uleiul de calitate, iar mâncarea un succes. Clienții sunt majoritar localnici, este un restaurant pentru toate anotimpurile. Meniurile de sezon atrag vara și turiști, mulți dintre ei români.

„Am deschis restaurantul din pasiune pentru gastronomie și am ales specializarea pe bază de orez pentru că paella face parte din însăși identitatea acestei zone, spune Camelia. Bineînțeles, la început a fost o provocare. Spaniolii sunt foarte atenți la tradiție și autenticitate, dar în timp am câștigat respectul lor prin muncă, seriozitate și constanță. Succesul nostru vine tocmai din respectul pentru produs și pentru rețeta originală.”

Paella sau fideua (o paella cu fidea în loc de orez) se prepară cu peste și fructe de mare, cu cerneala de sepie, cu maduvă din oase de vita sau carne.

„Restaurantul nostru este chiar în prima linie de plajă și îl avem deschis tot anul. În extrasezon avem foarte mulți clienți locali, ceea ce ne demonstrează că oamenii din zonă ne apreciază. Vara, în schimb, lucrăm mai ales cu turiști veniți din diferite părți ale Spaniei. Desigur, avem și foarte mulți clienți români care vin în vacanță și se bucură să vadă un restaurant condus de conaționali, atât de apreciat într-o zonă atât de cunoscută”.

Va reprezenta România la Valencia la Campionatul de Paella

A câștigat semifinala Campionatului Mondial de Paella de la București și dreptul de a reprezenta România la World Paella Day în Valencia, la marea finală, care va stabili cine este cel mai talentat bucătar străin. Talentat pe terenul celei mai tipice rețete a gastronomiei spaniole, paella.

O astfel de paella, realizata cu un secret pe care Camelia n-a vrut sa ni-l spună, va fi preparata si in septembrie la Valencia, unde sperăm ca Romania sa iasa pe primul loc.

