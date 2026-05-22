VIDEO Chef Camelia Mihai, cea care va reprezenta România la Campionatul Mondial de Paella, are un restaurant de familie în Spania/ „Spaniolii sunt foarte atenți la tradiție și autenticitate, dar în timp am câștigat respectul lor”

22 mai 2026, Călătorii Culinare
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Cafee del Mar, restaurantul Cameliei, aflat pe plaja din Peniscola, face parte din Ruta del Sabor a zonei, așa că toate produsele sunt proaspete, de km 0, vinurile din regiune, uleiul de calitate, iar mâncarea un succes. Clienții sunt majoritar localnici, este un restaurant pentru toate anotimpurile. Meniurile de sezon atrag vara și turiști, mulți dintre ei români.

Vezi galeria foto
5 poze

„Am deschis restaurantul din pasiune pentru gastronomie și am ales specializarea pe bază de orez pentru că paella face parte din însăși identitatea acestei zone, spune Camelia. Bineînțeles, la început a fost o provocare. Spaniolii sunt foarte atenți la tradiție și autenticitate, dar în timp am câștigat respectul lor prin muncă, seriozitate și constanță. Succesul nostru vine tocmai din respectul pentru produs și pentru rețeta originală.”

Paella sau fideua (o paella cu fidea în loc de orez) se prepară cu peste și fructe de mare, cu cerneala de sepie, cu maduvă din oase de vita sau carne.

„Restaurantul nostru este chiar în prima linie de plajă și îl avem deschis tot anul. În extrasezon avem foarte mulți clienți locali, ceea ce ne demonstrează că oamenii din zonă ne apreciază. Vara, în schimb, lucrăm mai ales cu turiști veniți din diferite părți ale Spaniei. Desigur, avem și foarte mulți clienți români care vin în vacanță și se bucură să vadă un restaurant condus de conaționali, atât de apreciat într-o zonă atât de cunoscută”.

- articolul continuă mai jos -

Va reprezenta România la Valencia la Campionatul de Paella

A câștigat semifinala Campionatului Mondial de Paella de la București și dreptul de a reprezenta România la World Paella Day în Valencia, la marea finală, care va stabili cine este cel mai talentat bucătar străin. Talentat pe terenul celei mai tipice rețete a gastronomiei spaniole, paella.

O astfel de paella, realizata cu un secret pe care Camelia n-a vrut sa ni-l spună, va fi preparata si in septembrie la Valencia, unde sperăm ca Romania sa iasa pe primul loc.

Citește interviul complet pe G4Food.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Chef fără secrete
22 mai
VIDEO | Chef fără secrete | „Ca să ajungem să fim bucătari moderniști, trebuie să avem cartea într-o mână și cuțitul în cealaltă” / Chef Cristian Paterău, despre disciplină, educație și presiunea din bucătăriile moderne
VIDEO | Chef fără secrete | „Ca să ajungem să fim bucătari moderniști, trebuie să avem cartea într-o mână și cuțitul în cealaltă” / Chef Cristian Paterău, despre disciplină, educație și presiunea din bucătăriile moderne
Video
20 mai
VIDEO | Prof. Oliviu Matei dezvoltă primele ferme verticale și hidroponice în România: „O seră în care poți cultiva pe trei niveluri este echivalentul unei suprafețe de 3 ori mai mare” / Folosește algele pe post de nutrienți, pentru a hrăni plantele
VIDEO | Prof. Oliviu Matei dezvoltă primele ferme verticale și hidroponice în România: „O seră în care poți cultiva pe trei niveluri este echivalentul unei suprafețe de 3 ori mai mare” / Folosește algele pe post de nutrienți, pentru a hrăni plantele
Video
20 mai
VIDEO | Soluția găsită de un antreprenor pentru surplusul de ouă de prepeliță: pastele / Antonie Vadim: „Fiecare 100g de paste uscate conțin circa 4 ouă de prepeliță sub formă uscată”
VIDEO | Soluția găsită de un antreprenor pentru surplusul de ouă de prepeliță: pastele / Antonie Vadim: „Fiecare 100g de paste uscate conțin circa 4 ouă de prepeliță sub formă uscată”
Retail
19 mai
VIDEO | Bogăție de legume și fructe de primăvară în piețele de la Mediterana. Cât costă pepenii, roșiile sau sfecla
VIDEO | Bogăție de legume și fructe de primăvară în piețele de la Mediterana. Cât costă pepenii, roșiile sau sfecla
Connoisseur fără ifose
18 mai
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 77): Cu autorulota la crame? Da
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 77): Cu autorulota la crame? Da

Cele mai noi articole

British School of Bucharest: Cinci elevi spitalizați, după ce ANSVSA a găsit alimente expirate din 2025 și a închis cantina
British School of Bucharest: Cinci elevi spitalizați, după ce ANSVSA a găsit alimente expirate din 2025 și a închis cantina
Suspendarea taxelor vamale la îngrășăminte este un pas necesar, dar insuficient. Fermierii cer eliminarea CBAM, care a crescut prețul îngășămintelor cu 25%
Suspendarea taxelor vamale la îngrășăminte este un pas necesar, dar insuficient. Fermierii cer eliminarea CBAM, care a crescut prețul îngășămintelor cu 25%
Studiu: Un pesticid folosit în agricultură, asociat cu modificări ale dezvoltării creierului la copii
Studiu: Un pesticid folosit în agricultură, asociat cu modificări ale dezvoltării creierului la copii
Secretul biscuiților cu unt de arahide care rămân moi în interior și crocanți la exterior / Rețeta americană simplă pe care o faci în 30 de minute
Secretul biscuiților cu unt de arahide care rămân moi în interior și crocanți la exterior / Rețeta americană simplă pe care o faci în 30 de minute
VIDEO | Nutriția, parte esențială în tratamentul pacienților cu cancer renal. Specialiștii atrag atenția asupra rolului alimentației în recuperare/ Dietetician: „O masă mâncată cu liniște poate fi parte din tratament”
VIDEO | Nutriția, parte esențială în tratamentul pacienților cu cancer renal. Specialiștii atrag atenția asupra rolului alimentației în recuperare/ Dietetician: „O masă mâncată cu liniște poate fi parte din tratament”