Acest instrument ingenios pentru a construi o grădină personalizată pare a avea tot ce ar trebui să însemne hrana: legume proaspete, hrănitoare și cultivate într-un mod sustenabil, în fiecare zi. O reimaginare a viitorul alimentației, pentru toată lumea. Pentru că tehnologia ar putea fi implementată în orice apartament.

„În tinerețe, spune CEO-ul Gardyn, am trăit în Provența, în sudul Franței. Îmi amintesc și acum gustul incredibil al produselor proaspete. Erau ușor de găsit în piețele mici, culese cu doar câteva ore înainte, iar asta le făcea atât de grozave.

Această realitate a tinereții mele devine tot mai rară, iar mama natură plătește un preț mare. În fiecare zi, pesticide și erbicide sunt aruncate peste culturile pe care urmează să le mâncăm. Produsele sunt recoltate cu câteva săptămâni înainte de a fi coapte și sunt transportate cu avionul sau cu camioanele pe distanțe lungi, făcând aproape imposibilă obținerea unor alimente cu adevărat proaspete și nutritive. Rezultatul? Sănătatea noastră colectivă este în declin; afecțiuni precum obezitatea și bolile cardiovasculare au devenit prevalente. Un deces din cinci la nivel mondial este cauzat de o nutriție deficitară (și nu de lipsa caloriilor). De asemenea, ecosistemul are grav de suferit. Nu este prea târziu să corectăm direcția și să reimaginăm viitorul alimentației pe care ni-l dorim. Pentru toate acestea, trebuie să regândim modul în care cultivăm și ne procurăm hrana”.

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Oportunitatea de a reimagina viitorul alimentației

Trei descoperiri tehnologice ghidează abordarea Gardyn. În primul rând, datorită luminilor LED de spectru complet, le oferă plantelor energia necesară pentru fotosinteză pe tot parcursul zilei, chiar și în spații interioare fără lumină naturală. În al doilea rând, sistemul hibriponic vertical permite dezvoltarea plantelor fără sol, reducând semnificativ suprafața necesară pentru cultivare. În al treilea rând, utilizarea senzorilor și a camerelor foto monitorizează constant parametrii de creștere.

Cum funcționează sistemul de cultivare verticală în interior

Sistemul este conceput pentru a funcționa automatizat în spațiul casnic, în formă verticală, ocupând o suprafață la sol de doar 0,18 metri pătrați și permițând cultivarea simultană a 30 de plante din peste 100 de varietăți:

Introducerea capsulelor: Semințele sunt integrate în capsule biodegradabile ce conțin vată minerală bogată în nutrienți. Acestea se introduc direct în fantele de pe coloanele verticale ale sistemului prevăzute cu etanșare din silicon. Iluminat LED cu spectru complet: Coloanele verticale sunt încadrate de bare cu LED-uri speciale ce replică lumina solară. Programul de iluminare este automatizat, furnizând energia necesară unei creșteri rapide cu un consum redus de energie. Irigații hibriponice automate: Un rezervor integrat de aproximativ 15 litri recirculă apa și soluția nutritivă direct la rădăcinile plantelor. Sistemul funcționează cu circuite închise, utilizând cu 95% mai puțină apă comparativ cu agricultura clasică și necesitând realimentarea o dată la 1–2 săptămâni. Monitorizare prin senzori și cameră foto: Camerele orientate spre interior și senzorii dedicați analizează dezvoltarea fiecărei plante, identificând eventualele dezechilibre și trimit notificări pe telefon când este necesară o intervenție. Ciclul de recoltare: Prima recoltă de legume sau frunze verzi poate fi realizată în 4-5 săptămâni, oferind o cantitate suficientă pentru consumul zilnic al unei familii.

Cultivarea microplantelor

Pentru un plus de produse nutritivă, sistemul include opțiunea de germinare și creștere rapidă a microplantelor prin kitul dedica.

Suportul pentru germinare poate fi plasat pe pervaz sau direct pe capacul unității principale. Sistemul folosește benzi de absorbție care alimentează pasiv plăcile de creștere reutilizabile cu apă.

Permite cultivarea simultană a până la 10 plăci de germinare (kitul include varietăți de mix blând, mix picant, rucola și muștar).

Vlăstarii se dezvoltă în doar 7 zile, oferind o concentrație de nutrienți cu până la 40% mai mare comparativ cu plantele ajunse la maturitate.

Tehnologia ar putea fi începutul unei schimbări în modul în care descoperim accesul facil la hrană sănătoasă și la un stil de viață mai armonios. Acest lucru nu este doar pentru cei înstăriți, ci și pentru a sprijini copiii și părinții din comunitățile defavorizate, zone care au devenit „deșerturi alimentare” sau locuri unde cultivarea produselor proaspete este inaccesibilă.

În ciuda simplității, costurile nu sunt mici, un astfel de sistem costă în jur de 1000 de euro. Dar ar putea fi un pas spre o lume în care orașele găzduiesc rețele mari de agricultură urbană pe suprafețe mici, o lume în care orice loc (fie că este locuința personală, un birou, un restaurant sau orice alt spațiu public) are potențialul de a cultiva produse de cea mai înaltă calitate în cel mai eficient mod. Gardyn propune reintroducerea naturii în habitatele urbane, transformarea orașelor noastre pentru a fi mai sustenabile și mai autonome, de a opri degradarea mediului și de a redescoperi ce înseamnă hrana proaspătă, hrănitoare și delicioasă pentru toți, în fiecare zi.