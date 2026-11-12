Locuitorii din Baia Mare care vor dori să își cumpere un brad natural pentru sărbătorile de iarnă din acest an vor trebui să meargă într-o nouă locație, anunță Agerpres. Primarul municipiului, Doru Dăncuș, a anunțat că Târgul brazilor de Crăciun nu va mai fi organizat în zonele centrale (Piața 22 Decembrie și Piața Izvoare), urmând să fie mutat în Piața agricolă en gros Obor, situată la intrarea în oraș.
Decizia administrației locale vizează fluidizarea traficului și oferirea unor condiții mai bune atât pentru comercianți, cât și pentru cumpărători.
„Piața Obor este cel mai potrivit loc pentru comercializarea brazilor de Crăciun, fiind așezat la intrarea în oraș. Este un spațiu accesibil pentru toată lumea, vânzători și cumpărători, și dispune de locuri de parcare suficiente. Anul acesta ne-am gândit că trebuie să oferim un spațiu adecvat pentru expunere și acces lejer”, a explicat edilul Doru Dăncuș.
Târgul de brazi de la Piața Obor va funcționa după următorul program și regulament:
La târgul din Baia Mare sunt așteptați atât reprezentanții pepinierelor silvice de stat și private din Maramureș, cât și comercianți din alte județe sau firme care aduc brazi din import. Ca reper, în decembrie 2025, doar în municipiul Baia Mare au fost scoși la vânzare peste 3.000 de brazi de către Direcția Silvică Maramureș și aproape 2.000 de brazi de către ocoalele silvice private.
Pe lângă reședința de județ, târguri similare de brazi de Crăciun vor fi organizate și în alte orașe din Maramureș, respectiv în Sighetu Marmației, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Seini și Șomcuta Mare.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți