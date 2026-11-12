Târgul brazilor de Crăciun se mută din centrul orașului Baia Mare în Piața Obor. Târguri similare vor fi organizate și în alte orașe din Maramureș

12 nov. 2026, Articole / Reportaje
Târgul brazilor de Crăciun se mută din centrul orașului Baia Mare în Piața Obor. Târguri similare vor fi organizate și în alte orașe din Maramureș
Sursa foto: agrointel.ro
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Cuprins
  1. Programul târgului și taxele pentru comercianți
  2. De unde provin brazii și unde se mai organizează târguri în județ

Locuitorii din Baia Mare care vor dori să își cumpere un brad natural pentru sărbătorile de iarnă din acest an vor trebui să meargă într-o nouă locație, anunță Agerpres. Primarul municipiului, Doru Dăncuș, a anunțat că Târgul brazilor de Crăciun nu va mai fi organizat în zonele centrale (Piața 22 Decembrie și Piața Izvoare), urmând să fie mutat în Piața agricolă en gros Obor, situată la intrarea în oraș.

Decizia administrației locale vizează fluidizarea traficului și oferirea unor condiții mai bune atât pentru comercianți, cât și pentru cumpărători.

„Piața Obor este cel mai potrivit loc pentru comercializarea brazilor de Crăciun, fiind așezat la intrarea în oraș. Este un spațiu accesibil pentru toată lumea, vânzători și cumpărători, și dispune de locuri de parcare suficiente. Anul acesta ne-am gândit că trebuie să oferim un spațiu adecvat pentru expunere și acces lejer”, a explicat edilul Doru Dăncuș.

Programul târgului și taxele pentru comercianți

Târgul de brazi de la Piața Obor va funcționa după următorul program și regulament:

  • Perioada de desfășurare: 8 – 23 decembrie 2026;
  • Orar zilnic: Piața va fi deschisă cumpărătorilor până la ora 17:00;
  • Taxe și întreținere: Comercianții vor achita o taxă de 6 lei/mp/zi. Fondurile astfel colectate vor fi gestionate de Serviciul Public Ambient Urban și direcționate exclusiv către salubrizarea și întreținerea pieței pe durata evenimentului.

De unde provin brazii și unde se mai organizează târguri în județ

La târgul din Baia Mare sunt așteptați atât reprezentanții pepinierelor silvice de stat și private din Maramureș, cât și comercianți din alte județe sau firme care aduc brazi din import. Ca reper, în decembrie 2025, doar în municipiul Baia Mare au fost scoși la vânzare peste 3.000 de brazi de către Direcția Silvică Maramureș și aproape 2.000 de brazi de către ocoalele silvice private.

Pe lângă reședința de județ, târguri similare de brazi de Crăciun vor fi organizate și în alte orașe din Maramureș, respectiv în Sighetu Marmației, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Seini și Șomcuta Mare.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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