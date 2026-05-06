Tradiţia, calitatea şi siguranţa alimentară sunt valorile pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) vrea să le promoveze prin târgul gastronomic „Sigur şi Gustos”, organizat în premieră la Bucureşti, în perioada 8-10 mai, pe aleile din zona Casei Presei Libere, potrivit Agerpres.

Evenimentul, realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 şi desfăşurat sub egida campaniei europene Safe2Eat 2026, va reuni peste 70 de producători din toate regiunile ţării, care vor aduce produse tradiţionale, preparate artizanale şi specialităţi locale verificate din punct de vedere al siguranţei alimentare.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, spune că proiectul îşi propune să consolideze încrederea consumatorilor în produsele româneşti şi în standardele de control aplicate în România.

„Pentru mine şi echipa mea, acest târg nu e doar o bifă pe o listă, ci un angajament real faţă de sănătatea tuturor şi faţă de economia noastră. La „Sigur şi Gustos”, punem faţă în faţă rigoarea analizelor de laborator cu tradiţia autentică. Târgul este platforma unde rigoarea ştiinţifică întâlneşte tradiţia. Contribuţia sa majoră constă în eliminarea barierei de percepţie dintre „produsul de casă” şi „standardul de siguranţă”. Prin prezenţa noastră transmitem un mesaj clar: produsele româneşti sunt de o calitate excepţională şi, cel mai important, sunt verificate riguros”, a declarat Alexandru Bociu pentru AGERPRES.

ANSVSA: colaborarea cu EFSA oferă „o garanţie în plus” consumatorilor

Potrivit şefului ANSVSA, parteneriatul cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), în cadrul campaniei Safe2Eat 2026, confirmă faptul că standardele aplicate în România sunt aliniate celor europene.

„Înseamnă că tot ce facem noi la nivel naţional este „la zi” cu ce se întâmplă mai bine în Europa. Colaborarea cu EFSA ne confirmă că suntem pe drumul cel bun. Pentru consumatorul român, e o garanţie în plus: siguranţa alimentară nu se opreşte la graniţă”, a explicat Alexandru Bociu.

Acesta a adăugat că proiectul urmăreşte şi educarea consumatorilor în privinţa alegerilor alimentare şi a reducerii risipei.

„Prin Safe2Eat, vrem să aducem ştiinţa mai aproape de oameni, pe înţelesul tuturor. Vorbim despre alegeri informate, despre cum să nu risipim mâncarea şi cum să o pregătim corect în bucătărie”, a precizat oficialul.

Târgul ar putea deveni un model naţional

ANSVSA susţine că evenimentul este gândit ca un proiect-pilot care ar putea fi extins ulterior şi în alte oraşe din ţară.

„Târgul „Sigur şi Gustos” este conceput ca un proiect-pilot, cu un mare potenţial de a deveni un standard de referinţă la nivel naţional”, a declarat Alexandru Bociu.

Potrivit acestuia, instituţia îşi propune să dezvolte parteneriate similare cu administraţiile locale şi judeţene din alte regiuni, astfel încât brandul „Sigur şi Gustos” să devină o garanţie pentru produsele româneşti verificate şi sigure.

Produse tradiţionale, băuturi artizanale şi specialităţi locale

Vizitatorii vor putea descoperi produse reprezentative pentru mai multe zone ale ţării, inclusiv specialităţi recunoscute în sistemele europene de calitate, precum magiunul de Topoloveni, telemeaua de Sibiu, pita de Pecica, plăcinta dobrogeană, cârnaţii de Pleşcoi sau salata de icre de ştiucă de Tulcea.

La târg vor fi prezente şi produse precum batogul de sturion, cârnaţii din topor din Vâlcea, caşcavalul de Săveni, novacul afumat din Ţara Bârsei, legume din solarii ecologice, uleiuri presate la rece şi băuturi artizanale.

Oferta include vinuri de autor, horincă maramureşeană, pălincă de Bihor şi bere artizanală, dar şi cozonaci, miere, îngheţată artizanală şi lactate tradiţionale.

Nu vor lipsi nici produsele naturiste, precum ceaiurile şi extractele naturale din flora locală.

Programul târgului „Sigur şi Gustos”

Târgul se desfăşoară în perioada 8-10 mai 2026, în zona Casei Presei Libere din Bucureşti.

Programul evenimentului: