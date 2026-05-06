Căldura extremă afectează tot mai puternic agricultura, iar impactul se vede deja în scăderea producției și creșterea costurilor pentru fermieri.

Potrivit analizelor realizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și Organizația Meteorologică Mondială, temperaturile extreme nu mai sunt episoade rare, ci un fenomen care influențează direct modul în care se produce și se distribuie hrana.

Pierderi de recoltă și costuri în creștere

În Cambodgia, fermierii de orez au fost nevoiți să replanteze culturile de mai multe ori din cauza lipsei ploilor și a temperaturilor ridicate, ceea ce a dus la pierderi financiare importante. Situații similare sunt raportate și în alte regiuni, unde culturile nu mai rezistă la stresul termic prelungit.

Căldura afectează nu doar plantele, ci și animalele și pescuitul, reducând randamentele și crescând riscul de incendii sau degradare a ecosistemelor.

Milioane de oameni expuși riscurilor

Problemele nu se opresc în câmp. La nivel global, aproximativ 526 de milioane de tone de alimente, adică circa 12% din producția totală, se pierd din cauza lipsei sistemelor de refrigerare, iar temperaturile ridicate agravează această situație.

Căldura extremă afectează și forța de muncă. Aproximativ 1,2 miliarde de oameni, adică peste o treime din lucrătorii la nivel global, sunt expuși anual riscurilor generate de temperaturile ridicate, agricultura fiind unul dintre cele mai vulnerabile sectoare.

Soluții rapide pentru fermieri

Pentru a face față acestor provocări, specialiștii propun fermierilor câteva măsuri concrete:

Sisteme de avertizare timpurie

În Cambodgia, proiectul PEARL, finanțat de Fondul Verde pentru Climă (GCF), ajută aproximativ 450.000 de fermieri din patru provincii să prevină căldura periculoasă prin instalarea și modernizarea stațiilor meteo și prin trimiterea de avertismente specifice culturilor prin intermediul unei aplicații telefonice, cu alerte transmise atât în ​​format text, cât și audio, pentru fermierii care nu citesc cu ușurință.

Cum poate fi menținută umiditatea solului cu mulci

La începutul sezonului cald din aprilie, de exemplu, fermierilor cambodgieni li s-a recomandat să mențină umiditatea solului cu mulci. Când prognozele depășesc 38°C, alertele recomandă umbrirea legumelor, depozitarea apei suplimentare, mutarea irigațiilor în ore mai răcoroase și protejarea produselor de soare.

Acest timp de așteptare transformă căldura dintr-o surpriză în ceva ce fermierii pot planifica. Ceea ce funcționează depinde de cultură, animale și locație, dar principiul este același: combinați sfaturile relevante la nivel local cu provizii de bază pentru a reduce stresul termic. În unele cazuri, aceasta înseamnă umbrirea culturilor, instalarea de pulverizatoare sau creșterea stocării apei. În altele, este vorba de schimbări de management, cum ar fi ajustarea datelor de plantare, hrănirea vitelor în ore mai răcoroase, astfel încât digestia să nu adauge căldură suplimentară sau prioritizarea umbrei pentru păsările de curte, care nu pot transpira.

Tehnici simple de protecție

e: menținerea umidității solului, umbrirea culturilor sau irigarea în orele mai răcoroase pot reduce impactul căldurii. Soiuri rezistente: în Pakistan, utilizarea unor culturi adaptate la căldură și secetă a adus rezultate economice semnificative, cu randamente mai bune raportate la investiții. Un proiect FAO-GCF a testat pe teren bumbac și grâu rezistente la căldură și secetă, alături de practici de protecție termică, cum ar fi mulcirea, oferind randamente de până la 8 USD pentru fiecare 1 USD investit.

Depozitare modernă: în Jamaica, soluțiile de răcire alimentate cu energie solară ajută fermierii să reducă pierderile post-recoltare.

Pe termen lung, agricultura va trebui să se adapteze prin schimbarea culturilor, investiții în tehnologie și regândirea modului de producție. Fermierii care vor reuși să anticipeze aceste schimbări și să folosească instrumente moderne au șanse mai mari să își protejeze producția și veniturile.