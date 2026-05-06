Alconor Company participă la Interzoo 2026: Conectare strategică la dinamica globală a industriei pet

Alconor Company, prin divizia Alconor Pet Food, va fi prezentă în perioada 12–15 mai 2026 la Interzoo (Nürnberg, Germania), cel mai important târg internațional dedicat industriei produselor pentru animale de companie.

Participarea la acest eveniment de referință marchează un nou pas în strategia de dezvoltare internațională a companiei, consolidând poziționarea Alconor Pet Food ca jucător relevant în industria europeană de profil.

Interzoo – hub global de inovație și parteneriate

Organizat la Centrul Expozițional din Nürnberg, Interzoo este considerat principalul punct de întâlnire al industriei pet la nivel global. Evenimentul oferă un cadru esențial pentru conectare, schimb de know-how și dezvoltare de business, reunind:

peste 37.000 de vizitatori din 140 de țări (conform datelor din 2024);

peste 2.150 de expozanți din domenii precum nutriție, accesorii, tehnologii de ambalare și retail;

un focus tot mai puternic pe sustenabilitate și soluții eco-friendly.

În acest context, Interzoo devine mai mult decât un târg, reprezentând un real ecosistem global de inovație și colaborare.

Alconor Pet Food – infrastructură, performanță și viziune internațională

Prin participarea la Interzoo 2026, Alconor Company își promovează divizia Alconor Pet Food, lansată în 2020 și dezvoltată într-un ritm accelerat. Astăzi, aceasta operează cea mai mare și modernă fabrică de hrană pentru animale de companie din România, construită la standarde internaționale și echipată cu tehnologii de ultimă generație.

Această infrastructură permite producție la scară largă, control riguros al calității, flexibilitate în dezvoltarea de produse proprii și private label, precum și o adaptare rapidă la cerințele piețelor internaționale.

Participarea la Interzoo 2026 reflectă capacitatea Alconor Pet Food de a răspunde cerințelor unei piețe globale din ce în ce mai exigente, în care calitatea, eficiența operațională și flexibilitatea producției devin factori diferențiatori esențiali.

Prin infrastructura sa industrială și expertiza acumulată, compania se poziționează ca un partener competitiv și de încredere pentru companii care caută soluții de producție la standarde internaționale.

Interzoo 2026 vine cu oportunități reale de dezvoltare B2B

Pentru Alconor Company, participarea la Interzoo reprezintă o oportunitate strategică de a:

consolida prezența pe piețele internaționale ;

; dezvolta parteneriate B2B relevante ;

; analiza tendințele globale din industria pet;

identifica noi direcții de inovație și dezvoltare.

Industria produselor pentru animale de companie se află într-o evoluție accelerată, iar prezența la evenimente de anvergură globală devine esențială pentru companiile care își propun să crească sustenabil și să rămână competitive.

Viziune și direcție strategică

„Pentru noi, Interzoo reprezintă un punct de conexiune cu dinamica globală a industriei pet. Ne oferă oportunitatea de a valida direcția noastră de dezvoltare, de a înțelege mai bine tendințele pieței și de a construi parteneriate solide, pe termen lung.” (Norbert Varga, Proprietar Alconor Company)

Prezență activă și orientare către viitor

Alconor Company abordează participarea la Interzoo 2026 ca parte a unei strategii de consolidare internațională, dincolo de componenta expozițională, cu obiectivul de a-și extinde prezența pe piețele externe.

Prin expertiza acumulată, investițiile în tehnologie și orientarea constantă către calitate, compania își propune să dezvolte parteneriate solide și să contribuie activ la evoluția industriei pet food la nivel european.

Reprezentanții Alconor Company vor fi prezenți la standul 7A – 227 pe toată durata evenimentului pentru întâlniri de business și discuții privind oportunități de colaborare.

Despre Alconor Company

Fondată în 1999, Alconor Company este un producător cu capital integral românesc, activ în domeniul băuturilor răcoritoare și al apei de izvor, precum și în industria hranei pentru animale de companie. Portofoliul companiei este structurat pe două divizii principale – Drinks și Pet Food – care reflectă capacitatea Alconor Company de a opera în industrii complementare, cu aceeași orientare către calitate și performanță.

Prin divizia Alconor Pet Food, compania operează cea mai mare fabrică de hrană uscată pentru animale de companie din România și dezvoltă produse atât sub branduri proprii, cât și în regim private label, adresându-se pieței naționale și internaționale, prin parteneriate bazate pe încredere, eficiență și performanță constantă.

Unitatea de producție este echipată cu tehnologii de ultimă generație și dispune de laborator propriu, parte a echipei de cercetare și dezvoltare compusă din specialiști în domeniu, asigurând controlul riguros al calității și respectarea standardelor internaționale din industria pet food.

