O mică fabrică de bere din Bannalec, vestul Franței, a devenit centrul unei dispute internaționale după ce Yoko Ono, văduva regretatului John Lennon, a trimis o somație oficială prin care cere retragerea de pe piață a berii „John Lemon”, transmite Agerpres.

Jocuri de cuvinte cu mize de 100.000 de euro

Berăria, cunoscută pentru umorul său, folosește de zece ani jocuri de cuvinte pentru a-și numi sortimentele. Printre produsele lor se numără „Jean-Gol Potier” ( Jean Paul Gaultier) sau „Mireille Mafieux” (Mireille Mathieu), toate fiind însoțite de caricaturi ale personalităților vizate.

Totuși, gluma s-a terminat la sfârșitul lunii martie, când un cabinet de avocatură olandez a intervenit în numele fundației lui Yoko Ono.

Fabrica risca o amendă de 100.000 de euro, plus penalități zilnice între 150 și 1.000 de euro.

Avocații au cerut retragerea imediată a stocurilor și oprirea distribuției mărcii protejate.

Și totuși s-au vândut 4.000 de sticle în câteva zile

Deși producătorul vinde de obicei pe o rază de doar 40 de kilometri, publicitatea creată de somația avocaților a generat un val de curiozitate masiv.

După negocieri, berăria a primit permisiunea să vândă cele 5.000 de sticle aflate pe stoc până la data de 1 iulie.

Majoritatea stocului s-a epuizat în doar câteva zile. Din cele 5.000 de unități, au mai rămas mai puțin de 1.000.

„A existat ceva mai degrabă amuzant în nenorocirea care ne-a lovit”, a declarat Aurelien Picard, patronul fabricii care produce anual între 50.000 și 80.000 de sticle.

Interdicție totală pentru imaginea lui Lennon

Antreprenorul francez a încercat să găsească un nume de compromis, propunând „Jaune Lemon”. Însă, avocații au fost de neclintit:

Numele este considerat prea apropiat de cel al lui John Lennon. Orice aluzie vizuală la artistul britanic este strict interzisă.

În prezent, fabrica de bere caută o nouă identitate pentru berea sa blondă cu ghimbir și lămâie, după ce a învățat pe propria piele că umorul are limite legale stricte când vine vorba de branduri internaționale.