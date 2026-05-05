O mică fabrică de bere din Bannalec, vestul Franței, a devenit centrul unei dispute internaționale după ce Yoko Ono, văduva regretatului John Lennon, a trimis o somație oficială prin care cere retragerea de pe piață a berii „John Lemon”, transmite Agerpres.
Berăria, cunoscută pentru umorul său, folosește de zece ani jocuri de cuvinte pentru a-și numi sortimentele. Printre produsele lor se numără „Jean-Gol Potier” ( Jean Paul Gaultier) sau „Mireille Mafieux” (Mireille Mathieu), toate fiind însoțite de caricaturi ale personalităților vizate.
Totuși, gluma s-a terminat la sfârșitul lunii martie, când un cabinet de avocatură olandez a intervenit în numele fundației lui Yoko Ono.
Fabrica risca o amendă de 100.000 de euro, plus penalități zilnice între 150 și 1.000 de euro.
Avocații au cerut retragerea imediată a stocurilor și oprirea distribuției mărcii protejate.
Deși producătorul vinde de obicei pe o rază de doar 40 de kilometri, publicitatea creată de somația avocaților a generat un val de curiozitate masiv.
După negocieri, berăria a primit permisiunea să vândă cele 5.000 de sticle aflate pe stoc până la data de 1 iulie.
Majoritatea stocului s-a epuizat în doar câteva zile. Din cele 5.000 de unități, au mai rămas mai puțin de 1.000.
„A existat ceva mai degrabă amuzant în nenorocirea care ne-a lovit”, a declarat Aurelien Picard, patronul fabricii care produce anual între 50.000 și 80.000 de sticle.
Antreprenorul francez a încercat să găsească un nume de compromis, propunând „Jaune Lemon”. Însă, avocații au fost de neclintit:
Numele este considerat prea apropiat de cel al lui John Lennon.
Orice aluzie vizuală la artistul britanic este strict interzisă.
În prezent, fabrica de bere caută o nouă identitate pentru berea sa blondă cu ghimbir și lămâie, după ce a învățat pe propria piele că umorul are limite legale stricte când vine vorba de branduri internaționale.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți