Spectacol Gastronomic la Târgu Mureș/ Transylvanian Steak & BBQ Fest revine cu a doua ediție

05 mai 2026, Articole / Reportaje
foto: pexels.com
Cuprins
  1. Master Series BBQ și Steak Cookoff
  2. Experiențe live și show-uri culinare
  3. Festival pentru întreaga familie

Cetatea din Târgu Mureș devine, în perioada 9-10 mai, capitala mondială a grătarului. Cea de-a doua ediție a Transylvanian Steak & BBQ Fest promite un weekend incendiar, găzduind în premieră competiții de prestigiu internațional și demonstrații culinare live, anunță Mediafax.

Master Series BBQ și Steak Cookoff

Punctul culminant al festivalului este KCBS Master Series BBQ Competition, cel mai prestigios concurs de profil din lume, organizat sub egida Kansas City Barbeque Society.

  • Echipele se vor întrece în gătirea a patru categorii standard de carne: pui, costițe de porc, porc și piept de vită.

  • Preparatele realizate la smoker, grill sau pe jar vor fi evaluate de experți internaționali, oferind publicului șansa de a vedea ce înseamnă excelența în BBQ.

Sâmbătă, 9 mai, Steak Cookoff : O altă competiție majoră dedicată steak-ului de tip ribeye. Jurizarea va fi de tip „blind judging” (anonimă), iar programul include și categorii inedite precum hamburger sau preparate speciale „anything with telemea”.

Experiențe live și show-uri culinare

Vizitatorii nu vor fi doar spectatori, ci vor putea interacționa cu profesioniști de top:

  • Live Cooking Show: Echipa Zărnescu va pregăti delicii la smoker și pe jar, însoțite de degustări și discuții tehnice.

  • Demonstrații inedite: Dr. Farkasinszki Ildikó va prezenta deserturi realizate la grill, urmată de prezentări Food’Venture, New Chicago și momente gastronomice susținute de Petry Bistro & Wine.

  • Modern gastro: O serie de conferințe unde chefi și specialiști vor dezbate teme precum tehnologiile BBQ, carnea premium, cuțitele artizanale și microplantele.

Festival pentru întreaga familie

Transylvanian Steak & BBQ Fest reunește comunitatea locală și turiștii într-o atmosferă relaxată:

  • Târg tematic: Expozanți de echipamente outdoor, grătare, accesorii și condimente.

  • Produse locale: Crame din județul Mureș, distilerii de pălincă, beri artizanale și producători artizani.

  • Ateliere pentru copii: Cei mici pot învăța să prepare pizza, hamburgeri, kürtőskalács sau bezele (pillecukor) la foc.

  • Coffee Cocktail Party: Ziua de sâmbătă se va încheia după ora 19:30 cu muzică și cocktailuri pe bază de cafea furnizate de 112 Coffee.

