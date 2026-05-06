FOTO-VIDEO | A început sezonul pozelor în rapiță. 7 locuri de lângă București unde câmpurile galbene devin decor de primăvară

06 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: G4Food

Câmpurile de rapiță au intrat în plin sezon și, pentru câteva săptămâni, peisajul din jurul Bucureștiului se schimbă complet. Galbenul intens atrage tot mai mulți oameni care caută cadre simple, luminoase, fără decor construit. Nu e o întâmplare că în fiecare an, în aceeași perioadă, rețelele sociale se umplu de imagini din rapiță.

Vezi galeria foto
10 poze

Dincolo de efectul vizual, culturile sunt ușor de găsit la distanțe mici de oraș. Iată câteva zone unde apar constant, an de an:

1. Snagov

La 30-40 de minute de București, câmpurile dintre sate sunt printre cele mai accesibile. Lumina de apus cade bine pe suprafețele deschise, iar drumurile secundare permit opriri rapide.

poze-lan-rapita-10

Foto: G4Food

2. Corbeanca

Foarte aproape de oraș, dar suficient de aerisit pentru cadre curate. Câmpurile apar de obicei între zonele rezidențiale și pădure.

3. DN1 spre Balotești – Moara Vlăsiei

Un traseu simplu, cu multe parcele vizibile direct din drum. Dimineața devreme e cel mai ușor de fotografiat, înainte de trafic.

4. Afumați

Zona de est a Bucureștiului are câmpuri compacte, cu deschidere mare. Cerul intră bine în cadru, mai ales la apus.

poze-lan-rapita-10

Foto: G4Food

5. Bragadiru / Clinceni / Domnești

Acces rapid din oraș și câmpuri întinse, fără prea multe obstacole vizuale. Bun pentru cadre largi.

- articolul continuă mai jos -

6. Călugăreni – Mihăilești (spre Giurgiu)

La aproximativ o oră de București, dar cu unele dintre cele mai mari suprafețe cultivate. Peisajul e uniform, fără construcții.

7. Lehliu / Fundulea (spre A2)

Zona de câmpie oferă cadre ample, tip „Baragan”. Ideal pentru fotografii minimaliste.

poze-lan-rapita-10

Foto: G4Food

Câteva lucruri de ținut minte:

  • Nu intra în cultură fără acordul proprietarului; rapița se deteriorează ușor.
  • Evită orele de prânz, lumina e dură și culorile devin plate.
  • Verifică vântul, plantele înalte se mișcă rapid și pot afecta claritatea imaginilor.
  • Perioada bună durează, de regulă, 2-3 săptămâni, în funcție de temperaturi.
  • Sezonul e scurt, dar predictibil. Dacă vremea rămâne stabilă, câmpurile vor arăta la fel încă puțin timp. După aceea, galbenul dispare la fel de repede cum a apărut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Căldura extremă lovește agricultura, la nivel global / 526 de milioane de tone de alimente se strică din lipsa sistemelor de refrigerare/ Ce  măsuri sunt recomandate fermierilor
Căldura extremă lovește agricultura, la nivel global / 526 de milioane de tone de alimente se strică din lipsa sistemelor de refrigerare/ Ce  măsuri sunt recomandate fermierilor
Alconor Company participă la Interzoo 2026: Conectare strategică la dinamica globală a industriei pet
Alconor Company participă la Interzoo 2026: Conectare strategică la dinamica globală a industriei pet
Putem mânca ciocolată la micul dejun? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână: Cel mai important lucru este să ieșim din logica „totul sau nimic”
Putem mânca ciocolată la micul dejun? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână: Cel mai important lucru este să ieșim din logica „totul sau nimic”
VIDEO | Vasile Iosif (AIPROM): România exportă cereale, dar rămâne dependentă de importuri de produse cu valoare adăugată mare, precum carne de porc, lapte, legume și fructe
VIDEO | Vasile Iosif (AIPROM): România exportă cereale, dar rămâne dependentă de importuri de produse cu valoare adăugată mare, precum carne de porc, lapte, legume și fructe
Cum alegi castraveții buni de pe tarabă și de ce se înmoaie la murat. Lucian Dragomir, legumicultor și promotor al producătorilor locali: „Când sunt drepți, înseamnă că au crescut corect”
Cum alegi castraveții buni de pe tarabă și de ce se înmoaie la murat. Lucian Dragomir, legumicultor și promotor al producătorilor locali: „Când sunt drepți, înseamnă că au crescut corect”