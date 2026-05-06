Câmpurile de rapiță au intrat în plin sezon și, pentru câteva săptămâni, peisajul din jurul Bucureștiului se schimbă complet. Galbenul intens atrage tot mai mulți oameni care caută cadre simple, luminoase, fără decor construit. Nu e o întâmplare că în fiecare an, în aceeași perioadă, rețelele sociale se umplu de imagini din rapiță.
Dincolo de efectul vizual, culturile sunt ușor de găsit la distanțe mici de oraș. Iată câteva zone unde apar constant, an de an:
La 30-40 de minute de București, câmpurile dintre sate sunt printre cele mai accesibile. Lumina de apus cade bine pe suprafețele deschise, iar drumurile secundare permit opriri rapide.
Foarte aproape de oraș, dar suficient de aerisit pentru cadre curate. Câmpurile apar de obicei între zonele rezidențiale și pădure.
Un traseu simplu, cu multe parcele vizibile direct din drum. Dimineața devreme e cel mai ușor de fotografiat, înainte de trafic.
Zona de est a Bucureștiului are câmpuri compacte, cu deschidere mare. Cerul intră bine în cadru, mai ales la apus.
Acces rapid din oraș și câmpuri întinse, fără prea multe obstacole vizuale. Bun pentru cadre largi.
La aproximativ o oră de București, dar cu unele dintre cele mai mari suprafețe cultivate. Peisajul e uniform, fără construcții.
Zona de câmpie oferă cadre ample, tip „Baragan”. Ideal pentru fotografii minimaliste.
