Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat amenzi în valoare totală de 1.538.200 de lei, în urma unor controale desfășurate în luna martie la operatori din industria agroalimentară, potrivit unui comunicat citat de MEDIAFAX.

Verificările au vizat producători de produse de morărit, panificație și patiserie, dar și operatori din sectorul băuturilor răcoritoare și alcoolice. Controalele s-au desfășurat la nivel național, inclusiv în București.

În total, inspectorii au controlat 12.832 de unități. În urma acțiunilor, au fost aplicate 172 de avertismente și 203 sancțiuni contravenționale.

Inspectorii au urmărit respectarea normelor de igienă, condițiile de procesare și depozitare, trasabilitatea și etichetarea produselor, precum și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP și a programelor de autocontrol.

Potrivit ANSVSA, controalele au avut atât un rol preventiv, cât și de consiliere. Sancțiunile au fost aplicate în cazurile în care deficiențele nu au fost remediate în termen sau când au fost identificate riscuri pentru sănătatea consumatorilor.

Printre neregulile constatate se numără: igiena necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor, depozitarea neadecvată, prezența insectelor, utilizarea necorespunzătoare a substanțelor dezinfectante, deficiențe în implementarea procedurilor HACCP, probleme de etichetare și ambalare, lipsa documentelor de trasabilitate, dar și neconformități privind starea de sănătate și echiparea personalului.

„Prin aceste controale, ne asigurăm că operatorii din industria alimentară respectă standardele în vigoare și intervenim prompt acolo unde sunt identificate riscuri pentru consumatori. În același timp, punem accent pe prevenție și pe sprijinirea operatorilor pentru a-și îmbunătăți activitatea”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

De asemenea, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în vederea verificării conformității produselor și a respectării limitelor privind reziduurile de pesticide, contaminanții și alte substanțe interzise.

Consumatorii pot sesiza nereguli sau solicita informații despre siguranța alimentelor apelând gratuit Call Center-ul ANSVSA, la numărul 0800.826.787.