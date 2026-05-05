Parisul a decis extinderea unei măsuri până acum rezervate studenților cu venituri reduse, după ce un sondaj a arătat că aproape jumătate dintre tineri s-au confruntat cu lipsa hranei din motive financiare, transmite MEDIAFAX.

Cantinele universitare din Franța au trecut, de luni, la un nou regim de prețuri: o masă completă, cu trei feluri – aperitiv, fel principal și desert – costă un euro pentru orice student, indiferent de situația financiară, potrivit Euractiv. Până acum, acest tarif era disponibil doar pentru studenții cu venituri mici sau beneficiarii de ajutoare sociale, ceilalți plătind 3,30 euro.

Decizia vine în contextul unor date care indică presiuni tot mai mari asupra bugetelor studenților. Un sondaj realizat în ianuarie de o organizație sindicală studențească arată că 48% dintre studenți au rămas fără mâncare din lipsă de bani, iar 23% se confruntă cu această situație de mai multe ori pe lună.

Cererea pentru mesele subvenționate era deja în creștere înainte de extinderea programului. Potrivit operatorului național al restaurantelor universitare, Crous, aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de tariful redus în 2024, în creștere cu 5,3% față de anul precedent. Numărul total de mese servite, la ambele niveluri de preț, a depășit 46,7 milioane.

„Este o mică revoluție internă”, a declarat Philippe Baptiste, ministrul Învățământului Superior din Franța.

Oficialul a anunțat că programul va fi susținut financiar, cu un buget de 120 de milioane de euro prevăzut pentru 2027. În același timp, autoritățile vor urmări implementarea, pentru a evita suprasolicitarea personalului din cantine și eventuale scăderi ale calității alimentelor, în condițiile unei cereri în creștere.

Extinderea schemei are loc pe fondul crizei costului vieții, care afectează tot mai puternic studenții din Europa, și ar putea deveni un punct de referință pentru alte state care caută soluții pentru reducerea precarității alimentare în rândul tinerilor.