Lista arahidelor retrase din magazinele Metro din cauza aflatoxinelor / Produsele nu trebuie consumate

06 mai 2026, Articole / Reportaje
Lista arahidelor retrase din magazinele Metro din cauza aflatoxinelor / Produsele nu trebuie consumate
Galerie Foto 5

Mai multe sortimente de arahide comercializate în magazinele Metro Cash & Carry din România au fost retrase de la vânzare, după ce analizele au identificat concentrații de aflatoxine peste limitele admise, potrivit unui anunț transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), citat de MEDIAFAX.

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite mucegaiuri și pot avea efecte cancerigene. Acestea pot apărea în arahide și alte oleaginoase depozitate în condiții improprii.

Ce produse sunt retrase de la vânzare

Rechemarea vizează șase sortimente de arahide comercializate sub mărcile Fine Life, Metro Chef și ARO.

Fine Life Arahide Decojite Prăjite (2 kg)

  • cod de bare: 5948792056308
  • loturi: LA 347, LA 348, LA 349, LA 350, LA 352, LA 353â

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (150 g)

  • cod de bare: 5941232410159
  • loturi: LG 347, LG 348, LG 349

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (50 g)

  • cod de bare: 5941232407890
  • loturi: LG 338, LG 339

Metro Chef Arahide Decojite Prăjite Sărate (1 kg)

  • cod de bare: 5948792048396
  • loturi: LA 355, LA 356

Metro Chef Arahide Decojite Crude (1 kg)

  • cod de bare: 5948792042493
  • loturi: LA 341, LA 342, LA 343, LA 344, LA 345

ARO Arahide Decojite Prăjite și Sărate (400 g)

  • cod de bare: 5948792032227
  • loturi: LA 357, LA 358, LA 359, LA 360, LA 362
- articolul continuă mai jos -

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsele

ANSVSA recomandă ca produsele din loturile menționate să nu fie consumate.

Acestea pot fi returnate în orice magazin Metro Cash & Carry din țară până la data de 30 mai 2026, iar clienții vor primi contravaloarea produselor.

Rețeaua Metro are magazine în mai multe orașe din România, inclusiv în București, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Iași, Timișoara și Craiova.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
05 mai
Somonul atlantic, în pragul dispariției după ce populația din râurile spaniole s-a redus cu peste 80% în ultimul deceniu
Somonul atlantic, în pragul dispariției după ce populația din râurile spaniole s-a redus cu peste 80% în ultimul deceniu
Articole / Reportaje
05 mai
Franța extinde masa la 1 euro pentru toți studenții, pe fondul creșterii insecurității alimentare
Franța extinde masa la 1 euro pentru toți studenții, pe fondul creșterii insecurității alimentare
Articole / Reportaje
05 mai
Spectacol Gastronomic la Târgu Mureș/ Transylvanian Steak & BBQ Fest revine cu a doua ediție
Spectacol Gastronomic la Târgu Mureș/ Transylvanian Steak & BBQ Fest revine cu a doua ediție
Articole / Reportaje
05 mai
Exporturile de ulei de rapiță din Ucraina explodează/ Venituri de peste 30 de ori mai mari, în primul trimestru din 2026
Exporturile de ulei de rapiță din Ucraina explodează/ Venituri de peste 30 de ori mai mari, în primul trimestru din 2026
Articole / Reportaje
05 mai
Dacă inflamația este o constantă în organismul tău, o postură incorectă la masă ar putea fi motivul/ Kinetoterapeut: „Mâncatul la o masă joasă nu este benefic pentru digestie”
Dacă inflamația este o constantă în organismul tău, o postură incorectă la masă ar putea fi motivul/ Kinetoterapeut: „Mâncatul la o masă joasă nu este benefic pentru digestie”

Cele mai noi articole

Căldura extremă lovește agricultura, la nivel global / 526 de milioane de tone de alimente se strică din lipsa sistemelor de refrigerare/ Ce  măsuri sunt recomandate fermierilor
Căldura extremă lovește agricultura, la nivel global / 526 de milioane de tone de alimente se strică din lipsa sistemelor de refrigerare/ Ce  măsuri sunt recomandate fermierilor
Alconor Company participă la Interzoo 2026: Conectare strategică la dinamica globală a industriei pet
Alconor Company participă la Interzoo 2026: Conectare strategică la dinamica globală a industriei pet
Putem mânca ciocolată la micul dejun? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână: Cel mai important lucru este să ieșim din logica „totul sau nimic”
Putem mânca ciocolată la micul dejun? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână: Cel mai important lucru este să ieșim din logica „totul sau nimic”
VIDEO | Vasile Iosif (AIPROM): România exportă cereale, dar rămâne dependentă de importuri de produse cu valoare adăugată mare, precum carne de porc, lapte, legume și fructe
VIDEO | Vasile Iosif (AIPROM): România exportă cereale, dar rămâne dependentă de importuri de produse cu valoare adăugată mare, precum carne de porc, lapte, legume și fructe
Cum alegi castraveții buni de pe tarabă și de ce se înmoaie la murat. Lucian Dragomir, legumicultor și promotor al producătorilor locali: „Când sunt drepți, înseamnă că au crescut corect”
Cum alegi castraveții buni de pe tarabă și de ce se înmoaie la murat. Lucian Dragomir, legumicultor și promotor al producătorilor locali: „Când sunt drepți, înseamnă că au crescut corect”