Mai multe sortimente de arahide comercializate în magazinele Metro Cash & Carry din România au fost retrase de la vânzare, după ce analizele au identificat concentrații de aflatoxine peste limitele admise, potrivit unui anunț transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), citat de MEDIAFAX.

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite mucegaiuri și pot avea efecte cancerigene. Acestea pot apărea în arahide și alte oleaginoase depozitate în condiții improprii.

Ce produse sunt retrase de la vânzare

Rechemarea vizează șase sortimente de arahide comercializate sub mărcile Fine Life, Metro Chef și ARO.

Fine Life Arahide Decojite Prăjite (2 kg)

cod de bare: 5948792056308

loturi: LA 347, LA 348, LA 349, LA 350, LA 352, LA 353â

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (150 g)

cod de bare: 5941232410159

loturi: LG 347, LG 348, LG 349

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (50 g)

cod de bare: 5941232407890

loturi: LG 338, LG 339

Metro Chef Arahide Decojite Prăjite Sărate (1 kg)

cod de bare: 5948792048396

loturi: LA 355, LA 356

Metro Chef Arahide Decojite Crude (1 kg)

cod de bare: 5948792042493

loturi: LA 341, LA 342, LA 343, LA 344, LA 345

ARO Arahide Decojite Prăjite și Sărate (400 g)

cod de bare: 5948792032227

loturi: LA 357, LA 358, LA 359, LA 360, LA 362

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsele

ANSVSA recomandă ca produsele din loturile menționate să nu fie consumate.

Acestea pot fi returnate în orice magazin Metro Cash & Carry din țară până la data de 30 mai 2026, iar clienții vor primi contravaloarea produselor.

Rețeaua Metro are magazine în mai multe orașe din România, inclusiv în București, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Iași, Timișoara și Craiova.