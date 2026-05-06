Mai multe sortimente de arahide comercializate în magazinele Metro Cash & Carry din România au fost retrase de la vânzare, după ce analizele au identificat concentrații de aflatoxine peste limitele admise, potrivit unui anunț transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), citat de MEDIAFAX.
Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite mucegaiuri și pot avea efecte cancerigene. Acestea pot apărea în arahide și alte oleaginoase depozitate în condiții improprii.
Rechemarea vizează șase sortimente de arahide comercializate sub mărcile Fine Life, Metro Chef și ARO.
ANSVSA recomandă ca produsele din loturile menționate să nu fie consumate.
Acestea pot fi returnate în orice magazin Metro Cash & Carry din țară până la data de 30 mai 2026, iar clienții vor primi contravaloarea produselor.
Rețeaua Metro are magazine în mai multe orașe din România, inclusiv în București, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Iași, Timișoara și Craiova.
