Podgoriile din România au în acest an o producție bună de struguri, însă viticultorii se confruntă cu o problemă tot mai greu de rezolvat: lipsa culegătorilor. La Stațiunea de Cercetare Viticolă din Târgu Bujor, unde sunt cultivate 230 de hectare de viță-de-vie, ar fi nevoie de aproximativ două ori mai mulți muncitori pentru ca recolta să fie strânsă la timp, notează Digi 24.

Campania de recoltare se desfășoară cu dificultate în mai multe zone viticole, pe fondul deficitului de forță de muncă sezonieră. La Târgu Bujor, în podgorie lucrează în prezent aproximativ 30 de persoane, deși necesarul este semnificativ mai mare.

Un muncitor poate primi aproximativ 800 de lei pentru o tonă de struguri culeși, cantitate care poate fi strânsă în cel mult trei zile, în funcție de ritmul de lucru și de condițiile din vie.

„Tineretul este plecat în afară”

Printre cei care vin an de an la cules se numără și localnici care au transformat munca sezonieră într-o sursă suplimentară de venit.

O femeie care lucrează de aproximativ 16 ani în podgorie a venit la cules împreună cu fiul său adolescent. Ea spune că, după câteva ore de muncă, se întoarce acasă pentru a avea grijă de animalele pe care le crește.

- articolul continuă mai jos -

Problema este însă lipsa oamenilor disponibili pentru astfel de activități. Reprezentanții stațiunii spun că forța de muncă locală este limitată, iar în această perioadă este atrasă și de proprietarii privați de vii.

„Lipsa muncitorilor este din faptul că, în zonă, este puțină forță de muncă, care, în perioada asta, este asimilată și de particulari”, explică Iulian Munteanu, director adjunct în cadrul Stațiunii de Cercetare Viticolă din Târgu Bujor.

Viticultorii indică și migrația forței de muncă drept una dintre cauzele problemei. „Tineretul plecat în afară” este una dintre explicațiile date de muncitorii aflați la cules.

Recolta poate fi compromisă dacă strugurii rămân prea mult timp pe butuc

Pentru viticultori, întârzierea recoltării nu este lipsită de riscuri. Strugurii lăsați prea mult timp în vie pot fi afectați de putregai, păsări sau insecte. În anumite condiții, boabele pot începe să cadă de pe ciorchine.

Astfel, problema forței de muncă poate deveni o problemă directă pentru producția finală.

În acest an, viticultorii de la Târgu Bujor estimează o producție de aproximativ 4,5 tone de struguri la hectar. O parte din această producție riscă să nu ajungă la timp la procesare dacă ritmul de recoltare nu poate fi accelerat.

Recoltarea mai târzie poate crește concentrația de zahăr

Întârzierea recoltării nu are însă numai efecte negative. În anumite condiții, menținerea strugurilor pe butuc pentru o perioadă mai lungă poate duce la acumularea unei cantități mai mari de zaharuri în boabe.

„Întârzierea recoltatului strugurilor conduce la o producție diminuată, dar va crește calitatea prin creșterea concentrației în zahăr, rezultând un vin cu grad de tărie alcoolică ridicat și un vin care se pretează la învechire, la un vin superior”, spune Gabriel Tăbăranu, directorul Stațiunii de Cercetare Viticolă din Târgu Bujor.

Efectul depinde însă de evoluția vremii și de starea strugurilor. Dacă perioada de așteptare este prea lungă, riscul de degradare poate depăși avantajul acumulării de zahăr.

Lipsa culegătorilor poate pune presiune pe producția de vin

Deficitul de muncitori sezonieri este o problemă cu care agricultura românească se confruntă de mai mulți ani, iar viticultura este una dintre ramurile în care recoltarea manuală necesită, într-un interval scurt, un număr mare de persoane.

În cazul în care o parte din struguri este pierdută sau nu poate fi procesată la momentul optim, efectele se pot reflecta în cantitatea de vin produsă.

Pentru consumatori, eventualele pierderi de producție pot însemna, în funcție de evoluția pieței și de costurile producătorilor, presiuni asupra prețurilor vinurilor disponibile la raft. În această etapă, însă, nu există suficiente date pentru a cuantifica un astfel de efect la nivelul întregii piețe.

Situația de la Târgu Bujor arată una dintre problemele cu care se confruntă viticultura românească într-un an în care producția de struguri este estimată ca fiind bună: există materia primă, însă lipsesc oamenii care să o recolteze la timp.