Camera Deputaților a redus TVA-ul pentru hrana albinelor la 11%. Măsura urmărește susținerea producătorilor locali în fața costurilor mari și a importurilor ieftine

16 sept. 2026, Agribusiness
Camera Deputaților a redus TVA-ul pentru hrana albinelor la 11%. Măsura urmărește susținerea producătorilor locali în fața costurilor mari și a importurilor ieftine
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Ce prevede modificarea Codului fiscal
  2. Prețuri mari de producție și concurența mierii din Ucraina

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege prin care cota de TVA aplicată hranei pentru albine scade de la 21% la 11%. Măsura urmărește eliminarea discriminării fiscale și susținerea producătorilor locali în fața costurilor mari și a importurilor ieftine.

Ce prevede modificarea Codului fiscal

Inițiativa modifică și completează articolul 291 alineatul (2) din Codul fiscal, extinzând aplicarea cotei reduse de TVA de 11% asupra hranei speciale administrate familiilor de albine, turtelor proteice, siropurilor pe bază de zahăr utilizate în perioadele critice de întreținere a stupilor.

Proiectul a fost votat de plenul Camerei Deputaților cu 197 de voturi „pentru” și 70 de abțineri, după ce anterior primise și votul favorabil al Senatului.

Prețuri mari de producție și concurența mierii din Ucraina

Inițiatorii proiectului (parlamentarii AUR) au subliniat necesitatea de a alinia regimul fiscal al apiculturii cu cel aplicat deja altor tipuri de hrană pentru animale, unde cota de taxare era deja redusă.

În cadrul dezbaterilor, parlamentarii au atras atenția asupra situației critice în care se află sectorul apicol din România. Concurența neloială din import face ca piața autohtonă să fie puternic afectată de mierea ieftină adusă din Ucraina, vândută la prețuri de 5-6 lei/kg – mult sub costul real de producție din România. Reducerea TVA-ului la 11% va diminua cheltuielile directe ale apicultorilor pentru menținerea stupinelor în perioadele dificile din an.

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Actul normativ urmează să fie trimis spre promulgare.

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