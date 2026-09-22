Deficitul global de motorină, alimentat de perturbările provocate de conflictele din Iran și Ucraina, este puțin probabil să se reducă înainte de 2027. Stocurile din SUA și Europa au coborât la niveluri foarte scăzute, iar prețurile ridicate pun presiune pe agricultură, transport și industrie.

Conflictele din Iran și Ucraina au perturbat aprovizionarea globală cu motorină, blocând milioane de barili de combustibil în Orientul Mijlociu și Rusia. În același timp, stocurile au coborât la niveluri istorice, iar prețurile au crescut puternic, potrivit participanților de pe piață citați de Reuters și preluați de Agerpres.

Motorina este esențială pentru numeroase sectoare ale economiei, inclusiv agricultură, industrie și transportul rutier de mărfuri. Menținerea unui deficit de combustibil poate pune presiune suplimentară asupra costurilor de producție și transport.

Prețul motorinei a depășit 6 dolari pe galon în SUA

În Statele Unite, prețul cu amănuntul al motorinei a depășit în această lună pragul de 6 dolari pe galon pentru prima dată. Evoluția afectează în special fermierii și transportatorii și alimentează îngrijorările privind impactul economic al costurilor ridicate cu combustibilii.

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Un alt indicator al tensiunilor de pe piață este situația spațiilor de depozitare. Companiile de rafinare și traderii de combustibili din America de Nord nu își reînnoiesc unele contracte pentru depozitele de motorină, pe fondul cantității reduse de combustibil disponibilă pentru stocare.

Potrivit datelor furnizate de brokerul de spații de depozitare The Tank Tiger, capacitatea disponibilă pentru închiriere în America de Nord și în Insulele Caraibe a crescut la 13 milioane de barili pentru luna octombrie, de la 11 milioane de barili în iunie. Este cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

„Există mai multe spații de depozitare disponibile pentru închiriere deoarece nimeni nu dorește să își reînnoiască contractele existente. De ce ai plăti pentru un rezervor când nu există motorină de depozitat?”, a declarat Steven Barsamian, directorul operațional al The Tank Tiger.

Stocurile de motorină din SUA, la cel mai redus nivel pentru această perioadă din 1982

Datele Administrației pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) arată că stocurile totale de motorină au coborât la 107,9 milioane de barili la 11 septembrie.

Este cel mai redus nivel înregistrat în această perioadă a anului de când EIA a început publicarea acestor statistici, în 1982.

Potrivit lui Barsamian, combinația dintre scăderea stocurilor și creșterea spațiilor de depozitare disponibile indică faptul că participanții de pe piață se așteaptă ca oferta să rămână limitată cel puțin până în primul trimestru al anului viitor.

În mod obișnuit, contractele pentru depozitele de carburanți au o durată de șase luni până la un an.

EIA estimează că deficitul va continua și în 2027

EIA estimează că stocurile de combustibili distilați, categorie în care intră și motorina, vor rămâne la niveluri scăzute.

„Estimăm că stocurile de combustibili distilați, vânduți adesea sub formă de motorină, din Statele Unite vor scădea sub 100 de milioane de barili în septembrie și vor rămâne sub minimumul ultimilor cinci ani până la sfârșitul anului 2026 și în cea mai mare parte a anului 2027”, a transmis EIA.

Problemele nu se limitează la piața americană. Și în Europa stocurile de motorină sunt reduse. În luna iulie, stocurile din zona Amsterdam-Rotterdam-Anvers, unul dintre principalele huburi europene de depozitare, rafinare și tranzacționare a produselor petroliere, erau cu 16% sub media ultimilor cinci ani, conform datelor Insights Global.

Iarna ar putea aduce presiuni suplimentare asupra pieței

Reprezentanții industriei estimează că oferta globală de motorină va rămâne limitată în perioada următoare, în special în cazul unei noi perturbări a exporturilor de combustibili din Orientul Mijlociu.

Piața este influențată și de restricțiile impuse de Rusia asupra exporturilor de motorină, care, potrivit informațiilor citate, ar urma să rămână în vigoare până în octombrie.

O posibilă sursă suplimentară de ofertă este China, care și-a majorat constant exporturile de motorină în ultimele luni, potrivit economistului specializat în energie Philip Verleger.

Totuși, o escaladare a conflictelor din Iran sau Ucraina ori o întrerupere majoră a activității unei rafinării ar putea genera noi creșteri rapide ale prețurilor la motorină.